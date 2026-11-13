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События

В Казахстане водитель грузовика изменил госномер изолентой и лишился прав на год

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 12:35 Фото: unsplash
На трассе Кокшетау – Астана полицейские остановили грузовой автомобиль Scania. Во время проверки выяснилось, что водитель изменил государственный регистрационный номер с помощью изоленты, заклеив некоторые буквы и цифры, чтобы затруднить его прочтение, сообщает Zakon.kz.

В итоге, как рассказали 13 ноября 2026 года в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), 54-летнего иностранного гражданина привлекли к административной ответственности.

По решению суда ему назначили административный арест сроком на одни сутки и лишили права управления транспортными средствами на один год.

Стражи порядка после этого случая напомнили, что умышленное сокрытие или изменение государственного регистрационного номера влечет ответственность по закону.

Немного ранее мы писали о том, что дерзкий объезд пробки в Алматы закончился протоколом от полиции.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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