Дерзкий объезд пробки в Алматы закончился протоколом от полиции
Фото: Zakon.kz
Житель Алматы в час пик решил объехать пробку. Для этого он выбрал нестандартный маршрут – велосипедную дорожку, сообщает Zakon.kz.
Нарушителя Правил дорожного движения засняли на камеру очевидцы.
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В Департаменте полиции (ДП) Алматы отреагировали на опубликованный ролик и уточнили, что водителя установили.
"За движение по велосипедной дорожке вопреки требованиям дорожного знака в отношении него составили административный протокол".Пресс-служба ДП Алматы
Также с водителем была проведена профилактическая беседа о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.
Стражи порядка подчеркивают, что подобное поведение на дороге недопустимо.
"Ни один участник дорожного движения не вправе использовать инфраструктуру, предназначенную для других категорий граждан, в нарушение установленных правил".Пресс-служба ДП Алматы
Немного ранее мы писали о том, как будут передвигаться беспилотные авто по Казахстану.
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