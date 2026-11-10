Дерзкий объезд пробки в Алматы закончился протоколом от полиции

Житель Алматы в час пик решил объехать пробку. Для этого он выбрал нестандартный маршрут – велосипедную дорожку, сообщает Zakon.kz.

Нарушителя Правил дорожного движения засняли на камеру очевидцы.

В Департаменте полиции (ДП) Алматы отреагировали на опубликованный ролик и уточнили, что водителя установили.

"За движение по велосипедной дорожке вопреки требованиям дорожного знака в отношении него составили административный протокол". Пресс-служба ДП Алматы

Также с водителем была проведена профилактическая беседа о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.

Стражи порядка подчеркивают, что подобное поведение на дороге недопустимо.

"Ни один участник дорожного движения не вправе использовать инфраструктуру, предназначенную для других категорий граждан, в нарушение установленных правил". Пресс-служба ДП Алматы

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