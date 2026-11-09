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Общество

Ароматное сокровище Ботсада Алматы с древней историей: чем удивителен тимьян

тимьян, растение, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 11:49 Фото: pexels
Администрация Главного Ботанического сада Алматы раскрыло секреты и историю одного из самых известных ароматических растений, ценимого со времен античности, – тимьяна, сообщает Zakon.kz.

Тимьян (лат. Thymus) – род многолетних травянистых растений и полукустарничков семейства Яснотковые (Lamiaceae). Род объединяет множество видов, различающихся внешним видом и особенностями произрастания.

Стебли у тимьяна тонкие, стелющиеся или прямостоячие, часто одревесневающие у основания. Листья мелкие, супротивные, овальные или продолговатые. Цветки небольшие, собраны в соцветия, чаще розовых, лиловых или пурпурных оттенков. Характерный аромат тимьяна обусловлен эфирными маслами, в составе которых присутствуют тимол и карвакрол.

Стоит отметить, что тимьян был известен еще в Древнем Египте, Греции и Риме. В античные времена его использовали для ароматизации помещений и во время обрядов. В Средние века растение считалось символом мужества и храбрости.

Кроме того, тимьян является хорошим медоносом, привлекающим пчел, шмелей и других насекомых-опылителей. В кулинарии его используют как пряность, добавляя в мясные и овощные блюда, супы и соусы.

Также тимьян издавна применяется в народной медицине. Его надземная часть содержит эфирное масло, флавоноиды, дубильные вещества и другие биологически активные соединения.

Препараты на основе тимьяна традиционно используют как отхаркивающее средство при кашле, особенно при простудных заболеваниях дыхательных путей. Важным компонентом эфирного масла является тимол, обладающий антисептическими свойствами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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