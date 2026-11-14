В Алматы провели бесплатные обследования зрения в преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом

Казахский НИИ глазных болезней провел бесплатные обследования зрения и образовательные мероприятия для пациентов и врачей в рамках подготовки ко Всемирному дню борьбы с диабетом. Акции прошли в институте и мобильном диагностическом центре. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Сахарный диабет – заболевание, последствия которого выходят далеко за пределы нарушения обмена веществ. Под угрозой, к сожалению, может оказаться и зрение. Одно из наиболее серьезных осложнений заболевания – диабетическая ретинопатия, при которой поражаются кровеносные сосуды сетчатки глаза.

Опасность заключается в его способности долгое время развиваться практически незаметно, постепенно нанося ущерб зрительной системе. Без своевременной диагностики и лечения этот процесс может привести к необратимой потере зрения. Именно поэтому пациентам с сахарным диабетом необходимо регулярно проходить обследование у офтальмолога даже при отсутствии жалоб.

Фото: Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней

Бесплатная диагностика на выезде

13 ноября 2026 года мобильный диагностический центр Казахского НИИ глазных болезней работал на территории Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней в Алматы.

В рамках акции все желающие могли бесплатно проверить состояние глаз и получить индивидуальные рекомендации специалистов по дальнейшему наблюдению и профилактике заболеваний органов зрения.

Особое внимание уделили социально уязвимым категориям населения, в том числе пенсионерам и людям с инвалидностью, которые также смогли пройти бесплатное офтальмологическое обследование. Всего за один день специалисты осмотрели более 200 пациентов.

Фото: Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней

Современные технологии офтальмологии выходят за пределы клиник, становясь ближе к тем, кто особенно нуждается в медицинской помощи. Мобильный офтальмологический центр – это специально оборудованный медицинский комплекс, разработанный специалистами Казахского НИИ глазных болезней. Оснащенный современным диагностическим оборудованием, он позволяет проводить полноценные офтальмологические обследования непосредственно на выезде, без необходимости посещения стационарного медицинского учреждения.

Благодаря такому формату специализированная диагностика становится доступнее для широких слоев населения, в том числе для жителей отдаленных населенных пунктов, пожилых людей и тех, кому по разным причинам сложно самостоятельно добраться до профильной клиники.

День открытых дверей и образовательные мероприятия

Параллельно в Казахском НИИ глазных болезней состоялся день открытых дверей для пациентов с сахарным диабетом, направленных из городских поликлиник.

В центре внимания акции не только диагностика, но и профилактика осложнений, способных повлиять на качество жизни пациентов. Участники смогли бесплатно пройти офтальмологическое обследование, получить консультации профильных специалистов, в том числе эндокринолога.

Главная задача – выявить возможные изменения сетчатки и другие нарушения зрения, связанные с сахарным диабетом, на ранних стадиях, а также помочь пациентам выстроить дальнейшую стратегию наблюдения и сохранить здоровье глаз.

Важной частью программы стал и образовательный блок. В институте организовали "Школу диабета", где пациенты смогли узнать больше о заболевании, его влиянии на зрение и способах предупреждения осложнений. Параллельно состоялся научно-практический семинар для врачей-офтальмологов и эндокринологов, объединивший специалистов вокруг одной важной задачи – совершенствования подходов к ранней диагностике, лечению и профилактике диабетических поражений глаз.

Образовательная программа акции была направлена на то, чтобы помочь пациентам лучше понять свое заболевание и научиться предупреждать его последствия. В рамках "Школы диабета" специалисты доступно рассказали о причинах развития сахарного диабета, его основных симптомах, современных методах лечения и возможных осложнениях. Особый акцент сделали на том, как повышенный уровень глюкозы влияет на сосуды сетчатки, почему важно постоянно контролировать течение заболевания и не откладывать регулярные проверки зрения.

Не менее значимым событием стал научно-практический семинар, объединивший специалистов в области офтальмологии и эндокринологии. В его работе приняла участие главный эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Казахстан Лаура Даньярова. Профессиональный диалог был посвящен вопросам междисциплинарного взаимодействия и совершенствования подходов к профилактике и раннему выявлению осложнений сахарного диабета.

Мероприятие объединило специалистов двух направлений для обсуждения вопросов ранней диагностики, профилактики и лечения офтальмологических осложнений сахарного диабета, а также совершенствования междисциплинарного взаимодействия при оказании медицинской помощи пациентам.

Почему важно проверять зрение

По словам специалистов, сахарный диабет можно заподозрить на приеме у офтальмолога, а своевременное выявление диабетических изменений сетчатки позволяет начать необходимое лечение до развития тяжелых нарушений зрения.

Раннее выявление диабета помогает предотвратить серьезные осложнения, в том числе потерю зрения.

При сахарном диабете второго типа обследование глаз рекомендуется проводить уже на этапе установления диагноза, поскольку изменения сетчатки могут возникнуть еще до выявления заболевания. В дальнейшем периодичность осмотров определяется офтальмологом с учетом состояния пациента.

Фото: Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней

В Казахском НИИ глазных болезней подчеркивают, что регулярная диагностика, контроль уровня глюкозы в крови и совместное наблюдение у эндокринолога и офтальмолога играют важную роль в сохранении зрения.

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Главная ценность таких инициатив – возможность предупредить осложнения до того, как они приведут к необратимым последствиям. Благодаря выездной диагностике и образовательным программам специализированная офтальмологическая помощь становится доступнее, а пациенты получают возможность своевременно выявить нарушения зрения, связанные с сахарным диабетом, и принять меры для их профилактики. Не менее важно формировать культуру регулярных обследований и ответственного отношения к собственному здоровью. Ведь сохранение зрения – это не только вопрос своевременного лечения, но и возможность сохранить качество жизни, самостоятельность и привычную активность на долгие годы.