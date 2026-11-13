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В Алматы после долгого простоя возобновили реконструкцию оранжереи Ботсада

Ботанический сад в Алматы, Алматинский ботанический сад, Алматы, весна в Алматы, город Алматы, виды города Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, ботсад, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 16:23 Фото: Zakon.kz
Реконструкцию оранжереи Главного ботанического сада Алматы возобновили после длительной паузы, сообщает Zakon.kz.

С такой хорошей новостью выступила сегодня, 13 ноября 2026 года, администрация парка.

Строительно-монтажные работы начались в октябре 2026 года.

"Согласно заключенному договору, продолжительность строительно-монтажных работ составляет 11 месяцев. Завершение реконструкции запланировано на сентябрь 2027 года".Главный ботанический сад Алматы

Особое внимание, как уточнили специалисты, уделяется сохранению уникальной коллекции тропических и субтропических растений, в том числе пальм.

"Для защиты растений от неблагоприятных погодных условий проведена подготовка к зимнему периоду: установлены специальные защитные конструкции и предусмотрено поддержание необходимого температурного режима в течение всей зимы", – рассказали в пресс-службе парка.

Здание оранжереи 1969 года постройки признали аварийным из-за естественного износа. Реконструкцию запустили весной 2022 года, но в 2023 году работы остановили из-за неисполнения обязательств прежним подрядчиком.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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