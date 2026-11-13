В Алматы после долгого простоя возобновили реконструкцию оранжереи Ботсада

Реконструкцию оранжереи Главного ботанического сада Алматы возобновили после длительной паузы, сообщает Zakon.kz.

С такой хорошей новостью выступила сегодня, 13 ноября 2026 года, администрация парка.

Строительно-монтажные работы начались в октябре 2026 года.

"Согласно заключенному договору, продолжительность строительно-монтажных работ составляет 11 месяцев. Завершение реконструкции запланировано на сентябрь 2027 года". Главный ботанический сад Алматы

Особое внимание, как уточнили специалисты, уделяется сохранению уникальной коллекции тропических и субтропических растений, в том числе пальм.

"Для защиты растений от неблагоприятных погодных условий проведена подготовка к зимнему периоду: установлены специальные защитные конструкции и предусмотрено поддержание необходимого температурного режима в течение всей зимы", – рассказали в пресс-службе парка.

Здание оранжереи 1969 года постройки признали аварийным из-за естественного износа. Реконструкцию запустили весной 2022 года, но в 2023 году работы остановили из-за неисполнения обязательств прежним подрядчиком.