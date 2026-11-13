Журналиста из Алматы обязали выплатить более 43 млн тенге за фейки о "незаконном строительстве"
Как отмечено в официальной публикации за 13 ноября 2026 года, поводом для обращения в суд послужили публикации и видеоматериалы, размещенные журналистом на YouTube-канале "Г" и в социальной сети Instagram "V", в которых ответчик распространял среди неограниченного круга лиц сведения о незаконности строительства жилого комплекса и отсутствии у застройщика необходимых разрешительных документов.
Судом были исследованы представленные сторонами доказательства и заключения судебных экспертиз, на основании которых установлено, что распространенные Борейко сведения не соответствуют действительности:
"Согласно заключению судебной экономической экспертизы, размер ущерба, причиненного ТОО в результате распространения недостоверных сведений, составил более 43 млн тенге".
Суд удовлетворил иск частично:
- сведения, распространенные на YouTube-канале "Г" и в аккаунте Instagram "V", признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ТОО;
- на блогера возложена обязанность в течение десяти календарных дней со дня вступления решения в законную силу опубликовать за свой счет опровержения на указанных интернет-ресурсах, а также удалить спорные публикации и фрагменты;
- в пользу ТОО с журналиста взыскать убытки в размере более 43 млн тенге, а также понесенные судебные расходы.
Решение суда не вступило в законную силу.
Днем ранее, 12 ноября, в Мангистауской области супружескую пару осудили за вымогательство 3 млн тенге. Они выдавали себя за полицейских и шантажировали клиентов, пользовавшихся интимными услугами.