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Журналиста из Алматы обязали выплатить более 43 млн тенге за фейки о "незаконном строительстве"

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 17:07 Фото: pexels
Бостандыкский районный суд Алматы рассмотрел иск компании к блогеру Борейко о защите деловой репутации и возмещении убытков из-за распространения недостоверной информации, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в официальной публикации за 13 ноября 2026 года, поводом для обращения в суд послужили публикации и видеоматериалы, размещенные журналистом на YouTube-канале "Г" и в социальной сети Instagram "V", в которых ответчик распространял среди неограниченного круга лиц сведения о незаконности строительства жилого комплекса и отсутствии у застройщика необходимых разрешительных документов.

Судом были исследованы представленные сторонами доказательства и заключения судебных экспертиз, на основании которых установлено, что распространенные Борейко сведения не соответствуют действительности:

"Согласно заключению судебной экономической экспертизы, размер ущерба, причиненного ТОО в результате распространения недостоверных сведений, составил более 43 млн тенге".

Суд удовлетворил иск частично:

  • сведения, распространенные на YouTube-канале "Г" и в аккаунте Instagram "V", признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ТОО;
  • на блогера возложена обязанность в течение десяти календарных дней со дня вступления решения в законную силу опубликовать за свой счет опровержения на указанных интернет-ресурсах, а также удалить спорные публикации и фрагменты;
  • в пользу ТОО с журналиста взыскать убытки в размере более 43 млн тенге, а также понесенные судебные расходы.

Решение суда не вступило в законную силу.

Днем ранее, 12 ноября, в Мангистауской области супружескую пару осудили за вымогательство 3 млн тенге. Они выдавали себя за полицейских и шантажировали клиентов, пользовавшихся интимными услугами.

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Айсулу Омарова
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