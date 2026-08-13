Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на пятницу

Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана на 14 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+39 градусов. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Алматы днем ожидается сильная жара +35...+37 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара +37...+39 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северный, северо-западный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, востоке области ожидается сильная жара +35...+36 градусов. На северо-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +38 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юго-западе Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костане днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Во второй половине дня на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +35...+38 градусов. На западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман. Днем сильная жара +35...+36 градусов.

В области Улытау ожидается ветер северный, северо-западный, на востоке области порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара +35...+37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара +35...+36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, западе области Абай ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге, западе области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +35...+38 градусов. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается сильная жара +35...+36 градусов.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +35...+37 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается сильная жара +35...+36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный, днем на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+39 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара +37...+39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем в горных районах области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +38...+40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара +40...+41 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что на Казахстан 14 августа обрушится опасная погода.