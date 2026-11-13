#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+2°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+2°
$
443.62
492.24
5.36
Общество

14 ноября почти весь Казахстан окажется под дождем и снегом

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 17:46 Фото: Zakon.kz
О погоде по территории Казахстана на субботу, 14 ноября 2026 года, рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно данным метеорологов, атмосферные фронтальные разделы принесут осадки в виде дождя и снега практически на всю территорию Казахстана.

"Лишь на юге республики ожидается погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по стране также возможны туман, гололед, на западе, северо-западе, севере и юго-востоке страны – усиление ветра, на севере с низовой метелью.

Вместе с тем на юго-западе, севере Кызылординской, на севере, востоке Алматинской, на юго-востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 17:46
В Казахстане ударят морозы -18°С

Ранее мы писали, что с 13 по 16 ноября 2026 года Астану и Алматы накроют снег и дожди, а в Шымкенте потеплеет до +14°С.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
11:46, 30 октября 2026
Казахстан встретит ноябрь дождями, снегом и гололедом
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт
17:46, 12 ноября 2026
Непогода охватит почти весь Казахстан 13 ноября
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
17:17, 19 декабря 2025
Снег и метели охватят весь Казахстан 20 декабря
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нурканат Серикбаев
17:35, Сегодня
Нурканат Серикбаев отличным "иппоном" вышел в 1/4 финала Grand Prix в Загребе
Дзюдо
17:19, Сегодня
Казахстанская дзюдоистка Галия Тынбаева победила действующую чемпионку на топ-турнире
Дзюдо
17:13, Сегодня
Этап Мирового Гран-при по дзюдо: Абиба Абужакынова потерпела фиаско на элитном турнире
Казахстанский фехтовальщик Айбар Кайым вышел в финал юношеской Олимпиады
17:10, Сегодня
Казахстанский фехтовальщик Айбар Кайым вышел в финал юношеской Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: