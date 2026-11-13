14 ноября почти весь Казахстан окажется под дождем и снегом
Фото: Zakon.kz
О погоде по территории Казахстана на субботу, 14 ноября 2026 года, рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Согласно данным метеорологов, атмосферные фронтальные разделы принесут осадки в виде дождя и снега практически на всю территорию Казахстана.
"Лишь на юге республики ожидается погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, по стране также возможны туман, гололед, на западе, северо-западе, севере и юго-востоке страны – усиление ветра, на севере с низовой метелью.
Вместе с тем на юго-западе, севере Кызылординской, на севере, востоке Алматинской, на юго-востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.
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