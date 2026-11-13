14 ноября почти весь Казахстан окажется под дождем и снегом

О погоде по территории Казахстана на субботу, 14 ноября 2026 года, рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно данным метеорологов, атмосферные фронтальные разделы принесут осадки в виде дождя и снега практически на всю территорию Казахстана.

"Лишь на юге республики ожидается погода без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по стране также возможны туман, гололед, на западе, северо-западе, севере и юго-востоке страны – усиление ветра, на севере с низовой метелью.

Вместе с тем на юго-западе, севере Кызылординской, на севере, востоке Алматинской, на юго-востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

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