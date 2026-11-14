Снова снег, затем до +12°С: какой будет погода в Алматы

В Алматы ожидается переменчивая погода: после дождя и снега в ближайшие выходные осадки прекратятся, а температура воздуха начнет повышаться. Подробный прогноз на 14-20 ноября предоставили синоптики для Zakon.kz.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по городу Алматы и Алматинской области Гультансык Медеуова, в начале прогнозируемого периода в мегаполисе будет относительно прохладно, затем с воскресенья начнутся осадки, после чего погода станет более сухой и теплой.

"В ближайшие дни жителей и гостей Алматы ожидает переменчивая погода. В начале прогнозируемого периода будет относительно прохладная погода, затем ожидаются осадки – дождь, снег, после чего осадки прекратятся и температура воздуха постепенно будет повышаться", – отметила специалист.

По ее словам, в субботу ночью и утром возможен туман, поэтому автомобилистам следует быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать безопасную скорость движения. Во время дождя и снегопада видимость может ухудшиться, а на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в субботу, 14 ноября, в Алматы будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +5+7°С.

В воскресенье, 15 ноября, погода изменится. Днем ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Температура ночью будет держаться в пределах -1-3°С, днем +5+7°С. Ветер юго-восточный, днем возможны порывы до 13 м/с.

В ночь на понедельник, 16 ноября, дождь сменится снегом. По данным синоптиков, ночью температура воздуха опустится до -5-7°С, днем составит +2+4°С.

Уже со вторника, 17 ноября, в Алматы установится преимущественно сухая погода. Ночью ожидается -3-5°С, днем +5+7°С. В среду, 18 ноября, воздух прогреется до +8+10°С, а ночная температура составит 0+2°С.

В четверг и пятницу, 19-20 ноября, осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометров покажут +2+4°С, днем +10+12°С. Ветер в эти дни будет юго-западный 3-8 м/с.

Синоптик также рекомендует жителям и гостям города учитывать перепады температуры в течение суток и одеваться по погоде.

"Рекомендуется выбирать многослойную одежду, которую можно снять или надеть в зависимости от температуры воздуха. В утренние и вечерние часы, когда температура будет опускаться ниже нуля, особенно важно одеваться теплее. Во время дождя и снегопада рекомендуется использовать непромокаемую обувь и верхнюю одежду", – подчеркнула Гультансык Медеуова.

Автомобилистам советуют учитывать вероятность тумана, дождя и мокрого дорожного покрытия, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и торможений.

Ранее в Алматы было объявлено штормовое предупреждение. Представители Гидрометцентра предупредили о резком изменении погодных условий.