Шестеро казахстанцев обокрали фермеров на 29 млн тенге и жестко поплатились
Фото: primeminister.kz
Шесть жителей Сарканского района области Жетысу отправились за решетку за скотокрадство в особо крупном размере. Злоумышленники выкрали 61 голову крупного рогатого скота, причинив местным фермерам миллионный ущерб, сообщает Zakon.kz.
Об этом 7 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, общая сумма ущерба, причиненного владельцам, составила 28,8 млн тенге.
В ходе расследования установлено, что подозреваемые действовали по предварительному сговору.
"Похищенный скот они перегоняли с территории Алакольского района в Сарканский район. Часть животных впоследствии была забита, а мясо злоумышленники планировали реализовать. В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлена причастность каждого из участников к совершенным преступлениям", – сообщили в ведомстве.
Собранные доказательства позволили в полном объеме установить обстоятельства преступлений и роль каждого фигуранта.
Приговором суда все шестеро подсудимых признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от двух до пяти лет.
Ранее сообщалось, что казахстанец украл у работодателя 25 млн тенге и зарыл их в кастрюле под яблоней.
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