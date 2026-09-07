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Общество

Шестеро казахстанцев обокрали фермеров на 29 млн тенге и жестко поплатились

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 01:14 Фото: primeminister.kz
Шесть жителей Сарканского района области Жетысу отправились за решетку за скотокрадство в особо крупном размере. Злоумышленники выкрали 61 голову крупного рогатого скота, причинив местным фермерам миллионный ущерб, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, общая сумма ущерба, причиненного владельцам, составила 28,8 млн тенге.

В ходе расследования установлено, что подозреваемые действовали по предварительному сговору.

"Похищенный скот они перегоняли с территории Алакольского района в Сарканский район. Часть животных впоследствии была забита, а мясо злоумышленники планировали реализовать. В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлена причастность каждого из участников к совершенным преступлениям", – сообщили в ведомстве.

Собранные доказательства позволили в полном объеме установить обстоятельства преступлений и роль каждого фигуранта.

Приговором суда все шестеро подсудимых признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что казахстанец украл у работодателя 25 млн тенге и зарыл их в кастрюле под яблоней.

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Канат Болысбек
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