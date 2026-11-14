Детская заболеваемость ОРВИ растет в Мангистау
Lada.kz со ссылкой на директора детской областной больницы Жанар Досжанову пишет, что если в октябре за сутки принимали около 60 детей, то в ноябре этот показатель достиг 120-130.
"Температура тела у заболевших поднимается до 39-40 градусов и долгое время не снижается. Некоторых детей доставляют в больницу с судорожными приступами. В связи с ростом заболеваемости в инфекционном отделении дополнительно развернули 44 койко-места. В настоящее время в больнице проходят лечение 118 детей с различными диагнозами".Директор детской областной больницы Жанар Досжанова
Минздрав РК рекомендует при заболевании больше отдыхать, пить достаточное количество жидкости и регулярно проветривать помещение. Для облегчения симптомов можно использовать солевые растворы для носа, а при температуре – жаропонижающие препараты с учетом противопоказаний.
Медики напоминают, что антибиотики не действуют на вирусы, поэтому принимать их без назначения врача нельзя.
Для профилактики ОРВИ рекомендуется регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими и ограничивать посещение людных мест в период сезонного подъема заболеваемости. При появлении симптомов лучше оставаться дома. Одним из основных способов профилактики гриппа остается вакцинация.
Между тем статистика по Казахстану другая: Минздрав отметил, что в стране фиксируют ощутимый спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Число новых случаев за последнюю неделю сократилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом.