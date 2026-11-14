#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+2°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+2°
$
444.3
490.91
5.41
События

Детская заболеваемость ОРВИ растет в Мангистау

Мальчик, ОРВИ, температура , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 13:45 Фото: Zakon.kz
В Мангистауской области усилилось распространение острых респираторных вирусных инфекций. Количество обращений в областную многопрофильную детскую больницу увеличилось в два раза, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz со ссылкой на директора детской областной больницы Жанар Досжанову пишет, что если в октябре за сутки принимали около 60 детей, то в ноябре этот показатель достиг 120-130.

"Температура тела у заболевших поднимается до 39-40 градусов и долгое время не снижается. Некоторых детей доставляют в больницу с судорожными приступами. В связи с ростом заболеваемости в инфекционном отделении дополнительно развернули 44 койко-места. В настоящее время в больнице проходят лечение 118 детей с различными диагнозами".Директор детской областной больницы Жанар Досжанова

Минздрав РК рекомендует при заболевании больше отдыхать, пить достаточное количество жидкости и регулярно проветривать помещение. Для облегчения симптомов можно использовать солевые растворы для носа, а при температуре – жаропонижающие препараты с учетом противопоказаний.

Медики напоминают, что антибиотики не действуют на вирусы, поэтому принимать их без назначения врача нельзя.

Для профилактики ОРВИ рекомендуется регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими и ограничивать посещение людных мест в период сезонного подъема заболеваемости. При появлении симптомов лучше оставаться дома. Одним из основных способов профилактики гриппа остается вакцинация.

Между тем статистика по Казахстану другая: Минздрав отметил, что в стране фиксируют ощутимый спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Число новых случаев за последнюю неделю сократилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
заражаемость в Алматы
17:11, 19 января 2026
В Алматы растет количество заражений гриппом и ОРВИ
Пустая палата, больница, лечение, медицинские приборы
16:18, 24 октября 2024
В Казахстане снимут ограничения при госпитализации пациентов с ОРВИ и гриппом
Лекарства, термометр
07:13, 08 октября 2026
Чем лечиться в сезон ОРВИ: важные рекомендации Минздрава Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сергей Павлович
14:24, Сегодня
Сергей Павлович назвал победителя титульного боя на UFC 334
Александр Волков
13:51, Сегодня
Волков жжёт: "Драго" организовал сбор на лечение Хокита перед боем за титул с Ганом
Элина Свитолина
13:09, Сегодня
Свитолина и Пегула установили уникальное достижение на Итоговом турнире WTA с 2013 года
Карлос Пратес
12:28, Сегодня
Карлос очень зол: Пратес пообещал нокаутировать Моралеса и завершить карьеру Махачева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: