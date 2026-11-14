Детская заболеваемость ОРВИ растет в Мангистау

В Мангистауской области усилилось распространение острых респираторных вирусных инфекций. Количество обращений в областную многопрофильную детскую больницу увеличилось в два раза, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz со ссылкой на директора детской областной больницы Жанар Досжанову пишет, что если в октябре за сутки принимали около 60 детей, то в ноябре этот показатель достиг 120-130.

"Температура тела у заболевших поднимается до 39-40 градусов и долгое время не снижается. Некоторых детей доставляют в больницу с судорожными приступами. В связи с ростом заболеваемости в инфекционном отделении дополнительно развернули 44 койко-места. В настоящее время в больнице проходят лечение 118 детей с различными диагнозами". Директор детской областной больницы Жанар Досжанова

Минздрав РК рекомендует при заболевании больше отдыхать, пить достаточное количество жидкости и регулярно проветривать помещение. Для облегчения симптомов можно использовать солевые растворы для носа, а при температуре – жаропонижающие препараты с учетом противопоказаний.

Медики напоминают, что антибиотики не действуют на вирусы, поэтому принимать их без назначения врача нельзя.

Для профилактики ОРВИ рекомендуется регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими и ограничивать посещение людных мест в период сезонного подъема заболеваемости. При появлении симптомов лучше оставаться дома. Одним из основных способов профилактики гриппа остается вакцинация.

Между тем статистика по Казахстану другая: Минздрав отметил, что в стране фиксируют ощутимый спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Число новых случаев за последнюю неделю сократилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом.