Повышенное загрязнение воздуха ожидается в четырех городах Казахстана в воскресенье
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили жителей четырех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 15 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу "Казгидромета", в воскресенье метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, ожидаются в Караганде, Жезказгане, Темиртау, а также ночью в Кокшетау.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Ранее синоптики рассказали, что дождь со снегом накроет почти весь Казахстан 15 ноября.
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