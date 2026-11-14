Повышенное загрязнение воздуха ожидается в четырех городах Казахстана в воскресенье

Синоптики предупредили жителей четырех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 15 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу "Казгидромета", в воскресенье метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, ожидаются в Караганде, Жезказгане, Темиртау, а также ночью в Кокшетау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики рассказали, что дождь со снегом накроет почти весь Казахстан 15 ноября.