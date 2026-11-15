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События

Пенсионер оказался в ловушке в собственном автомобиле в Акмолинской области

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 11:28 Фото: unsplash
В Акмолинской области полицейские разыскали 86-летнего мужчину, который пропал после поездки на собственном автомобиле. Пенсионер не мог самостоятельно выбраться из машины и связаться с родственниками, сообщает Zakon.kz.

Житель поселка Шантобе Сандыктауского района, проживающий один, выехал на автомобиле ВАЗ-2107 и перестал выходить на связь.

На следующий день родственники забили тревогу, поскольку пенсионер перестал выходить на связь. Они обратились в полицию.

Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения, восстановили маршрут мужчины и организовали поиски. В тот же день автомобиль обнаружили в кювете, а в салоне находился пропавший пенсионер. Оказалось, во время поездки машина съехала в кювет, откуда пожилой мужчина не смог выбраться.

Мужчину передали родственникам. Его внучка поблагодарила полицейских за оперативные поиски и помощь в эвакуации автомобиля.

Ранее трех водителей оштрафовали за дрифт на скользкой дороге в Карагандинской области.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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