Три пары близнецов за 48 часов: необычный бэби-бум произошел на западе Казахстана
Первые близнецы появились на свет 13 ноября 2026 года. Мальчик родился в 14:00 с весом 2 740 граммов и ростом 51 см. Его сестра появилась на свет через девять минут – в 14:09.
Вес девочки составил 2 830 граммов, рост – 52 см.
В тот же день спустя несколько часов в центре родилась еще одна пара близнецов. В 17:16 и 17:33 на свет появились два мальчика весом 2 430 и 2 290 граммов. Рост обоих малышей составил 46 см.
На следующий день, 14 ноября, в перинатальном центре родилась третья пара.
"В 11:58 на свет появился мальчик весом 3 080 граммов и ростом 51 см, а в 12:15 родилась девочка весом 2 960 граммов и ростом 52 см", – говорится в сообщении.
Имена пока выбрали не все родители. Известно, что одну из пар разнополых близнецов назвали Ануаром и Акнур.
4 сентября 2026 года стало известно, что редкий случай произошел в Алматы – за месяц в одном перинатальном центре родились две тройни.