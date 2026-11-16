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События

Три пары близнецов за 48 часов: необычный бэби-бум произошел на западе Казахстана

Фото: facebook/cok.mangystau, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 08:16 Фото: facebook/cok.mangystau
В Мангистауской области настоящий бэби-бум: всего за два дня в областном перинатальном центре "Ана мен бала" на свет появились сразу три пары близнецов. Счастливыми родителями шестерых малышей стали три семьи, сообщает Zakon.kz.

Первые близнецы появились на свет 13 ноября 2026 года. Мальчик родился в 14:00 с весом 2 740 граммов и ростом 51 см. Его сестра появилась на свет через девять минут – в 14:09.

Вес девочки составил 2 830 граммов, рост – 52 см.

В тот же день спустя несколько часов в центре родилась еще одна пара близнецов. В 17:16 и 17:33 на свет появились два мальчика весом 2 430 и 2 290 граммов. Рост обоих малышей составил 46 см.

На следующий день, 14 ноября, в перинатальном центре родилась третья пара.

"В 11:58 на свет появился мальчик весом 3 080 граммов и ростом 51 см, а в 12:15 родилась девочка весом 2 960 граммов и ростом 52 см", – говорится в сообщении.

Имена пока выбрали не все родители. Известно, что одну из пар разнополых близнецов назвали Ануаром и Акнур.

4 сентября 2026 года стало известно, что редкий случай произошел в Алматы – за месяц в одном перинатальном центре родились две тройни.

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Канат Болысбек
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