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События

Редкий случай в Алматы: за месяц в одном перинатальном центре родились две тройни

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, перинатальный центр, перинатальные центры, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 11:49 Фото: primeminister.kz
В Городском перинатальном центре Управления здравоохранения Алматы за один месяц на свет появились сразу две тройни. Подобное событие специалисты называют достаточно редким, сообщает Zakon.kz.

Первая тройня появилась на свет 14 августа 2026 года. 27-летняя жительница Алматы Молдир Советханова родила двух мальчиков и девочку. Беременность наступила естественным путем, а роды прошли на 32-й неделе посредством кесарева сечения.

Новорожденных назвали Айхан, Айбын и Айза. При рождении они весили 1800, 1480 и 1400 граммов, соответственно.

После рождения малыши находились в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Сейчас врачи продолжают наблюдать за ними и помогают малышам окрепнуть и набрать вес.

Вторая тройня родилась 31 августа. У Рахат Бигельдиевой также появились на свет две девочки и мальчик на 32-й неделе беременности. Роды прошли путем кесарева сечения.

Родители назвали детей Ахметом, Халимой и Аминой. Вес мальчика при рождении составил 1998 граммов, девочек – 1412 и 1347 граммов.

Сейчас малыши также находятся под наблюдением врачей отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Они получают необходимую медицинскую помощь и неинвазивную дыхательную поддержку с помощью аппарата СРАР.

"После стабилизации состояния врачи смогут перевести их из реанимации и в дальнейшем подготовить к выписке домой. Рождение тройни само по себе считается редким событием. Появление сразу двух троен в одном медицинском учреждении в течение одного месяца стало необычным случаем для Алматы".КГП на ПХВ "Городской Перинатальный центр" Управления общественного здравоохранения Алматы

Всего, как уточнили специалисты, с начала 2026 года в перинатальном центре родились четыре тройни. Первые две появились на свет в январе и феврале.

Немного ранее мы рассказывали, что в Нидерландах мужчина стал отцом более 120 детей и планирует еще. Об этом можно прочитать тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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