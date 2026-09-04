Редкий случай в Алматы: за месяц в одном перинатальном центре родились две тройни
Первая тройня появилась на свет 14 августа 2026 года. 27-летняя жительница Алматы Молдир Советханова родила двух мальчиков и девочку. Беременность наступила естественным путем, а роды прошли на 32-й неделе посредством кесарева сечения.
Новорожденных назвали Айхан, Айбын и Айза. При рождении они весили 1800, 1480 и 1400 граммов, соответственно.
После рождения малыши находились в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Сейчас врачи продолжают наблюдать за ними и помогают малышам окрепнуть и набрать вес.
Вторая тройня родилась 31 августа. У Рахат Бигельдиевой также появились на свет две девочки и мальчик на 32-й неделе беременности. Роды прошли путем кесарева сечения.
Родители назвали детей Ахметом, Халимой и Аминой. Вес мальчика при рождении составил 1998 граммов, девочек – 1412 и 1347 граммов.
Сейчас малыши также находятся под наблюдением врачей отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Они получают необходимую медицинскую помощь и неинвазивную дыхательную поддержку с помощью аппарата СРАР.
"После стабилизации состояния врачи смогут перевести их из реанимации и в дальнейшем подготовить к выписке домой. Рождение тройни само по себе считается редким событием. Появление сразу двух троен в одном медицинском учреждении в течение одного месяца стало необычным случаем для Алматы".КГП на ПХВ "Городской Перинатальный центр" Управления общественного здравоохранения Алматы
Всего, как уточнили специалисты, с начала 2026 года в перинатальном центре родились четыре тройни. Первые две появились на свет в январе и феврале.
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