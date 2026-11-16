Пластик и судьба Каспийского моря: о чем Казахстан договорился с ООН

Казахстан и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) договорились усилить сотрудничество по вопросам пластика, Каспийского моря и климатической повестки, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 ноября 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК:

"15 ноября на полях 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов РК Алибека Куантырова с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен. В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия Казахстана и ЮНЕП, а также перспективы дальнейшего укрепления партнерства в решении актуальных экологических и климатических вопросов".

Особое внимание было уделено международному переговорному процессу по разработке глобального соглашения по борьбе с пластиковым загрязнением.

Стороны обменялись мнениями о ходе работы Межправительственного переговорного комитета и подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога для выработки эффективных международных решений.

Отдельным направлением обсуждения стало сотрудничество по вопросам сохранения экосистемы Каспийского моря.

Министр отметил необходимость активизации совместной работы, объединения усилий заинтересованных государств и международных организаций, а также развития практического взаимодействия по вопросам охраны морской среды и сохранения биоразнообразия Каспийского региона.

Также стороны обсудили вопросы сокращения выбросов метана.

Казахстан поделился опытом реализации мер по снижению выбросов метана, подчеркнув важность дальнейшего развития международного сотрудничества и обмена передовыми практиками в данной области.

Кроме того, была подчеркнута важность дальнейшего укрепления взаимодействия Казахстана с ЮНЕП, в том числе в рамках проектов Глобального экологического фонда (ГЭФ).

Стороны отметили необходимость обеспечения своевременной и эффективной реализации уже одобренных проектов, а также продвижения новых совместных инициатив.

13 ноября 2026 года стало известно, что в Казахстане утверждены правила реализации механизмов Парижского соглашения.