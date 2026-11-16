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Ущерб пока не удалось оценить: что происходит с древними курганами в ВКО

курганы, поле, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 09:15 Фото: pexels
Из-за распространения в социальных сетях информации о возможном повреждении древних курганов археологического комплекса "Шағаноба" в Зайсанском районе акимат Восточно-Казахстанской области выступил с официальным разъяснением, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 13 ноября 2026 года сотрудники полиции выехали на место происшествия.

Было установлено, что на территории комплекса с использованием техники, принадлежащей ТОО "SRS", проводились работы по засыпке ранее выкопанных ям.

"Личности находившихся на месте граждан установлены, соответствующие материалы зарегистрированы в полиции", – заявили в пресс-службе акимата 15 ноября 2026 года.

В тот же день специалисты по охране историко-культурного наследия, археолог, представители акимата и полиции провели обследование территории. Следы земляных работ зафиксированы посредством фото- и видеосъемки, составлен соответствующий акт.

По данным специалистов, снежный покров в настоящее время не позволяет в полной мере оценить состояние курганов и установить возможный масштаб причиненного ущерба.

"Весной 2027 года будет проведено дополнительное обследование. При необходимости организуют аварийно-спасательные археологические работы".Пресс-служба акимата ВКО

Для правовой оценки обстоятельств произошедшего материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

В случае установления нарушений законодательства будут приняты меры по привлечению виновных лиц к ответственности. В целях предотвращения незаконных раскопок и актов вандализма усиливается контроль за состоянием памятников историко-культурного наследия.

В ведомстве также заверили, что работа по изучению и сохранению археологического наследия региона будет продолжена с учетом накопленного опыта исследований в Шиликтинской долине, Береле, Елеке сазы и Акбауыре.

"Обнаруженные здесь "Золотой человек", золотые украшения с изображением тюркского кагана и древние поселения являются бесценными свидетельствами богатой истории Восточного Казахстана. В перспективе акимат области рассматривает возможность создания современного музейного комплекса под открытым небом с сохранением естественного ландшафта, первоначального облика курганов и исторической среды. В настоящее время инициатива находится на стадии согласования. Любые посягательства на объекты историко-культурного наследия недопустимы".Пресс-служба акимата ВКО
эскиз музея, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 09:15

Фото: пресс-служба акимата ВКО

"Все вопросы, связанные с данной ситуацией, находятся на контроле акимата Восточно-Казахстанской области", – заверили в пресс-службе.

Несколькими днями ранее стало известно, что в восточном Казахстане открыли новый вид бабочки и назвали его в честь академика Манаша Козыбаева.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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