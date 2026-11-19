В Карагандинском зоопарке появился необычный постоялец – молодой кудрявый пеликан по кличке Сабыржан. Птицу с серьезной травмой крыла доставили из области Улытау, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, история пеликана началась в середине октября, когда напуганную и ослабленную птицу заметили на улицах Сатпаева. По одной из версий, во время миграции на юг вместе с родителями птенец мог получить удар током от линии электропередачи.

Чтобы защитить птицу, волонтеры забрали ее в экологический центр и назвали Сабыржаном. Позже пеликана отправили в Карагандинский зоопарк. Дорогу протяженностью около 600 км он перенес благополучно.

Во время осмотра специалисты обнаружили у птицы серьезное повреждение крыла. Теперь Сабыржан будет жить в зоопарке, где уже содержатся другие пернатые, которые не могут выжить в дикой природе.

Отмечается, что пеликана кормят дважды в день. В его рацион входят минтай, карась и лещ.

Ранее сообщалось, что редкую краснокнижную птицу нашли с переломанным крылом возле поселка в Казахстане.