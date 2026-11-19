Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция совместно с природоохранной прокуратурой области Жетысу выявила и пресекла попытку незаконного изменения русла реки Каратал, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) 19 ноября 2026 года рассказали подробности произошедшего.

Известно, что в ходе проверки было установлено:

"Без соответствующего согласия уполномоченного государственного органа были проведены работы, приведшие к изменению естественного русла водного объекта. К нарушителям применены меры административного воздействия".

И. о. председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов МВРИ РК Темирлан Абдыкулов подчеркнул, что незаконное изменение русла реки может привести к нарушению природного гидрологического режима водного объекта, размыву берегов и угрозе затопления прилегающих территорий.

"Такие работы должны проводиться в строгом соответствии с требованиями водного законодательства". Темирлан Абдыкулов

Река Каратал – одна из главных водных артерий Семиречья и вторая по полноводности река, впадающая в озеро Балхаш (после Или). Воды реки активно используются для орошения сельскохозяйственных земель, что в прошлом привело к обмелению ее дельты. Из-за незаконной добычи гравия и самовольных работ по изменению русла река находится под регулярным мониторингом водной инспекции и природоохранной прокуратуры.

11 ноября 2026 года сообщалось о том, что в Туркестанской области возобновили реконструкцию Кызылкумского канала – одного из водохозяйственных долгостроев.