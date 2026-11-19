В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана рассказали, что собранное целый век назад до сих пор можно изучать и использовать для научных исследований, сообщает Zakon.kz.

И все это, подчеркивают специалисты, можно сделать благодаря гербарию.

Гербарий – не просто коллекция засушенных растений. Это настоящий научный архив, в котором сохраняется история природы.

К примеру, в Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике специалисты изучают растительный мир, определяют видовые особенности растений и собирают ценные научные данные.

"Каждый гербарный образец – своеобразный исторический документ. Он помогает установить, где и когда произрастало растение и к какому виду оно относится. Самое удивительное: правильно подготовленные и сохраненные гербарные образцы могут оставаться ценными для науки на протяжении сотен лет", – отмечают в Министерстве.

Даже одно растение, собранное сегодня, в будущем может помочь ученым понять, как менялась природа на протяжении десятилетий и столетий.

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