Растения, которым сотни лет: ученые рассказали о необычном способе изучения природы Казахстана
Фото: pexels
В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана рассказали, что собранное целый век назад до сих пор можно изучать и использовать для научных исследований, сообщает Zakon.kz.
И все это, подчеркивают специалисты, можно сделать благодаря гербарию.
Гербарий – не просто коллекция засушенных растений. Это настоящий научный архив, в котором сохраняется история природы.
К примеру, в Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике специалисты изучают растительный мир, определяют видовые особенности растений и собирают ценные научные данные.
"Каждый гербарный образец – своеобразный исторический документ. Он помогает установить, где и когда произрастало растение и к какому виду оно относится. Самое удивительное: правильно подготовленные и сохраненные гербарные образцы могут оставаться ценными для науки на протяжении сотен лет", – отмечают в Министерстве.
Даже одно растение, собранное сегодня, в будущем может помочь ученым понять, как менялась природа на протяжении десятилетий и столетий.
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