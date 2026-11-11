Кто убирает останки животных в горах и степях Казахстана: ответ вас удивит

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В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана сегодня, 11 ноября 2026 года, рассказали, кто отвечает за чистоту в дикой природе, сообщает Zakon.kz.

Речь – о черном грифе. "Задумывались ли вы, куда исчезают останки погибших животных в лесах, степях и горах? В природе есть удивительные птицы, которые выполняют эту важную работу. Одна из них – черный гриф! Размах крыльев этого величественного гиганта достигает 3 метров. Паря высоко в небе, он способен осматривать огромные территории. Самое удивительное – черный гриф настоящий санитар природы! Питаясь падалью, он способствует ее быстрому разложению и поддержанию чистоты окружающей среды", – подчеркнули в комитете в среду. Интересные факты об этой необычной птице и ее роли в природе Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті (@qazaqormany) В Казахстане черный гриф встречается в горных районах и занесен в Красную книгу страны. Материал по теме Редкий хищник с размахом крыльев более двух метров попал на видео в Казахстане Ранее в комитете рассказали об удивительной встрече с каспийским тюленем. Встречу с одним из самых необычных и редких обитателей Каспия запечатлел инспектор государственного природного резервата "Акжайык".

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