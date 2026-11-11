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События

Кто убирает останки животных в горах и степях Казахстана: ответ вас удивит

черный гриф, птица, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 16:04 Фото: Telegram/qazfwc
В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана сегодня, 11 ноября 2026 года, рассказали, кто отвечает за чистоту в дикой природе, сообщает Zakon.kz.

Речь – о черном грифе.

"Задумывались ли вы, куда исчезают останки погибших животных в лесах, степях и горах? В природе есть удивительные птицы, которые выполняют эту важную работу. Одна из них – черный гриф! Размах крыльев этого величественного гиганта достигает 3 метров. Паря высоко в небе, он способен осматривать огромные территории. Самое удивительное – черный гриф настоящий санитар природы! Питаясь падалью, он способствует ее быстрому разложению и поддержанию чистоты окружающей среды", – подчеркнули в комитете в среду.

Интересные факты об этой необычной птице и ее роли в природе

В Казахстане черный гриф встречается в горных районах и занесен в Красную книгу страны.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 16:04
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Ранее в комитете рассказали об удивительной встрече с каспийским тюленем. Встречу с одним из самых необычных и редких обитателей Каспия запечатлел инспектор государственного природного резервата "Акжайык".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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