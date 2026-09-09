Как Казахстан превращает нефтяные доходы в капитал для будущих поколений

Международное издание EU Reporter оценило потенциал Казахстана по использованию нефтяных доходов для создания долгосрочного капитала. В публикации отмечается, что инвестиции в инфраструктуру укрепят экономику для будущих поколений, сообщает Zakon.kz.

Издание подчеркивает, что вопрос сохранения национального богатства для будущих поколений обычно связывают с объемом финансовых резервов. Однако не менее важно, в каком состоянии страна передаст это богатство следующим поколениям, – насколько развиты ее школы и больницы, дороги, энергетика и коммунальная инфраструктура.

Для Казахстана эта тема особенно актуальна. Доходы от природных ресурсов позволяют стране формировать финансовую подушку, а Национальный фонд выполняет две ключевые функции – сберегательную и стабилизационную. К середине 2026 года валютные активы фонда достигли 65,5 млрд долларов.

Как другие страны используют суверенные фонды

Международного универсального подхода к управлению суверенными фондами нет. Одни страны делают акцент на сохранении накоплений, другие используют часть средств для стабилизации экономики или финансирования долгосрочного развития.

Норвегия, например, придерживается дисциплинированного подхода, связывая объем изъятий из Государственного пенсионного фонда с его ожидаемой реальной доходностью. При этом страна сохраняет возможность использовать бюджетную политику во время серьезных экономических потрясений.

В Чили сильнее выражена стабилизационная функция фонда. Его средства использовались в периоды экономического стресса. В 2009 году изъятия составили почти 9,28 млрд долларов, значительные средства направлялись на поддержку экономики также в 2019-2021 годах.

Кувейт одновременно сохраняет часть национального богатства и инвестирует его в развитие экономики. Фонд будущих поколений отвечает за долгосрочные накопления, тогда как Общий резервный фонд вкладывает средства, в том числе, в энергетику, промышленность, транспорт, логистику, здравоохранение и инфраструктуру.

Похожий подход применял Азербайджан. Государственный нефтяной фонд страны финансировал крупные проекты общенационального значения, включая железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, систему водоснабжения Огуз-Габала-Баку и транспортные нефтегазовые проекты.

Как отмечается в материале, ни одну из этих моделей нельзя механически перенести на Казахстан. Однако международный опыт показывает: вопрос заключается не только в том, сохранять средства или расходовать их, а в том, как использовать национальный капитал с максимальной долгосрочной отдачей.

От финансовых накоплений к развитию страны

В Казахстане часть средств Национального фонда уже направляется непосредственно на поддержку будущих поколений.

С 2024 года действует программа "Национальный фонд – детям". Ежегодно детям начисляется часть инвестиционного дохода фонда. После достижения 18 лет эти средства можно использовать для получения образования или улучшения жилищных условий.

С февраля 2024 года по 1 августа 2026 года выплаты получили более 338 тыс. молодых казахстанцев. Общая сумма составила около 67,8 млн долларов. При этом средства несовершеннолетних продолжают оставаться в активах Национального фонда и инвестироваться до их совершеннолетия.

Одновременно Казахстану предстоит решить, какую часть национального богатства целесообразно сохранять в виде финансовых активов, а какую – направлять на создание капитала внутри страны.

В 2027 году на финансирование крупных инфраструктурных проектов общенационального значения планируется направить более 4 млрд долларов из средств Национального фонда. В 2028-2029 годах ежегодный объем таких средств должен составить чуть более 3 млрд долларов.

Экономический эффект подобных вложений, как отмечается в статье, может выходить далеко за рамки самого строительства.

Школа, больница, дорога, коммунальная или энергетическая система после завершения проекта остаются в экономике и могут работать десятилетиями. В отличие от расходов на текущее потребление такие вложения создают материальные активы, которые продолжают приносить пользу стране.

Строительство инфраструктуры также формирует спрос на материалы, оборудование, транспортные и проектные услуги, обеспечивая работой отечественные предприятия.

После ввода объектов в эксплуатацию эффект может становиться еще более заметным. Модернизация теплоснабжения и водоснабжения повышает надежность систем и сокращает потери, дороги улучшают транспортную связанность регионов, а энергетическая инфраструктура помогает устранять ограничения для развития действующих и запуска новых производств.

Отдельное значение имеют расходы на образование и здравоохранение. Современные школы, учебные заведения и медицинские учреждения являются не только социальной инфраструктурой, но и вложением в человеческий капитал. От качества образования, доступности медицины и квалификации работников напрямую зависит производительность труда и долгосрочный потенциал экономики.

Цена промедления

Использование накопленного капитала всегда связано с альтернативными издержками. Однако у отказа от своевременных инвестиций также есть цена.

Недостаток энергетических мощностей, изношенные коммунальные сети, ограниченная пропускная способность дорог, нехватка школ и медицинских учреждений уже сегодня создают дополнительные расходы для экономики и населения.

Чем дольше откладывается модернизация, тем дольше сохраняются эти издержки. Если необходимый объект появляется сегодня, а не через десять лет, страна получает дополнительные годы его экономической и социальной отдачи.

При этом инфраструктура одновременно влияет и на качество жизни, и на условия для бизнеса. Надежные коммунальные системы, современная медицина, образование, транспорт и энергетика формируют среду, в которой может развиваться частная экономическая активность.

Национальный фонд уже помогал переживать кризисы

Использование средств Национального фонда для решения стратегических задач не является новой практикой для Казахстана.

Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов на стабилизацию финансового сектора, поддержку рынка недвижимости, малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса было направлено 10 млрд долларов.

В 2015-2017 годах из фонда было изъято еще 9 млрд долларов. Трансферты в период пандемии 2020-2021 годов также помогли поддержать экономическую стабильность и граждан.

Таким образом, накопленный резерв позволял государству реагировать на внешние шоки, не полагаясь исключительно на текущие бюджетные доходы.

Сейчас задача меняется. Если раньше ресурсы фонда в основном использовались для смягчения последствий кризисов, то теперь часть капитала планируется направлять на устранение инфраструктурных ограничений, способных сдерживать долгосрочный рост.

Это расширяет роль суверенного фонда: накопленные в благоприятные периоды средства могут работать не только как финансовая "подушка безопасности", но и как источник создания активов, повышающих устойчивость экономики.

Что останется будущим поколениям

В конечном итоге эффективность такой стратегии будет определяться не объемом средств, изъятых из Национального фонда, а ценностью активов, созданных на эти деньги, и их влиянием на экономику и граждан.

Если финансовый капитал превращается в инфраструктуру, которая повышает производительность, снижает издержки бизнеса, улучшает качество человеческого капитала и создает условия для новых инвестиций, меняется сама структура национального богатства.

Поэтому ключевой вопрос для Казахстана в ближайшие годы не только в том, использовать ли средства Национального фонда, но и в том, какие активы страна создает взамен.

Именно сочетание сохраненного финансового капитала и развитой внутренней экономики может стать одним из главных элементов наследия, которое нынешнее поколение оставит будущему.