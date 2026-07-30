В Кызылорде заменят поликлинику 1966 года новым медучреждением за 6,5 млрд тенге

Правительством Казахстана из Специального государственного фонда выделено 6,5 млрд тенге на строительство и техническое оснащение новой поликлиники в Кызылорде, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, медицинский объект возводится для жителей залинейной части города.

Действующая поликлиника размещается в здании 1966 года постройки с высоким уровнем износа. После ввода в эксплуатацию новое медучреждение сможет принимать до 400 пациентов в смену и обеспечит доступ к услугам более 35 тыс. жителей района.

Также отмечено, что структура поликлиники охватит основные направления амбулаторной помощи: прием детей и взрослых, общеврачебную практику, женскую консультацию, дневной стационар и фильтр-боксы.

Кроме того, диагностический и восстановительный блоки объединят кабинеты функциональной диагностики, медицинской реабилитации, стоматологии, а также лабораторию и стерилизационное отделение.

Поликлиника будет оснащена современной медицинской техникой, в том числе компьютерным томографом, современными аппаратами УЗИ, рентген-аппаратами и др.

В настоящее время на строительной площадке начаты работы по бетонированию кровельных плит и возведению внутренних кирпичных перегородок первого этажа. Завершить проект планируется до конца 2026 года.

Справочно: всего за 2024-2026 годы из Специального государственного фонда были выделены средства на реализацию свыше 500 социально важных проектов на общую сумму 610 млрд тенге. Из них по направлению "Развитие системы здравоохранения" – 191 проект на сумму свыше 170 млрд тенге.

Ранее стало известно, что прокуратура Алматы добилась возврата в государственную собственность здания железнодорожной больницы и двух земельных участков, расположенных в центре города. Общая стоимость возвращенного имущества превышает 2 млрд тенге.