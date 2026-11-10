КНБ расследует дело о выплате 202 млн тенге за некачественный проект дороги в Алматы

В Алматы начато досудебное расследование за разработку некачественного автодорожного проекта. Подробности 10 ноября 2026 года раскрыли в пресс-службе надзорного органа, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, факты незаконного расходования бюджетных средств при разработке проекта реконструкции автомобильной дороги выявила прокуратура города, а расследование проводится Антикоррупционной службой ДКНБ Алматы.

"Установлено, что местное Управление развития дорожной инфраструктуры выплатило подрядчику 202 млн тенге за проектно-сметную документацию, которая не прошла государственную экспертизу и не может быть реализована". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Кроме того, заказчиком не была взыскана неустойка и обеспечение исполнения договора на 27 млн тенге.

"По факту злоупотребления должностными полномочиями прокуратурой начато досудебное расследование по ст. 361 ("Злоупотребление должностными полномочиями") Уголовного кодекса РК". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Иные сведения, как пояснили в надзорном органе, в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК распространению не подлежат.

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