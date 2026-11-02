Миллиарды тенге ущерба и повторный ремонт дорог: что выявила проверка в Казахстане

В Казахстане после проверок в автодорожной отрасли начаты десятки досудебных расследований, а ущерб оценивается в миллиардах тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом на совещании о ходе исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева по реформированию автодорожной отрасли, которое провел премьер-министр Олжас Бектенов, доложил представитель Генеральной прокуратуры (ГП) РК.

Так, о предварительных результатах проверок в автодорожной отрасли сообщил первый заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев.

"Выявлены системные нарушения на разных этапах – от планирования и строительства до эксплуатации дорог. На сегодняшний день начато 33 досудебных расследования по фактам нарушений. Предварительная сумма ущерба оценивается примерно в более чем 8 млрд тенге. Расследования продолжаются", – следует из релиза, распространенного 2 ноября 2026 года пресс-службой правительства.

Кроме того, за счет отмены необоснованных договоров и планов государственных закупок предотвращены расходы на сумму 36 млрд тенге.

В частности, выявлены случаи объявления новых тендеров на ремонт ранее отремонтированных дорог, в том числе объектов с действующими гарантийными обязательствами подрядчиков.

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Ранее сообщалось, что Олжас Бектенов поручил Рабочей группе по реформированию автодорожной отрасли до конца ноября 2026 года завершить обсуждение и подготовить комплексный пакет предложений.