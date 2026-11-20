В октябре-ноябре 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с органами полиции провел оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия, сообщает Zakon.kz.

Согласно озвученным данным за 20 ноября 2026 года, операции прошли в Шымкенте и десяти регионах Казахстана: Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской и Павлодарской областях, а также в областях Абай и Жетысу.

"В результате изъято 45 единиц огнестрельного оружия, в том числе пять автоматов, 26 ружей и 14 пистолетов. Кроме того, обнаружены и изъяты десять гранат и 1259 боеприпасов". Пресс-служба КНБ РК

Теперь по выявленным фактам проводятся досудебные расследования.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

"Работа по пресечению незаконного оборота оружия продолжается", – заверили в КНБ.

3 ноября в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) рассказывали, что с начала 2026 года более 2000 единиц оружия изъято из незаконного оборота по Казахстану.