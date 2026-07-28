#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
473.4
539.39
6.07
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
473.4
539.39
6.07
События

Автоматы, гранаты и пистолеты: КНБ провел масштабную спецоперацию в 10 регионах Казахстана

оружие, боеприпасы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 11:11 Фото: gov.kz
В июле 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в Алматы, Шымкенте и восьми регионах Казахстана провели оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной публикации за 28 июля 2026 года, всего изъяли 31 единицу оружия, в том числе 4 автомата, 20 ружей, 7 пистолетов, 2 гранаты и 278 боеприпасов.

В настоящее время идут оперативно-следственные действия.

оружие, боеприпасы, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 11:11

Фото: gov.kz

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Работа, как подчеркнули в ведомстве, в данном направлении продолжается.

Не так давно сообщалось, что в Медеуском районе Алматы во время оперативно-профилактического мероприятия "Қару" полицейские обнаружили в оружейном сейфе местного жителя незарегистрированный обрез гладкоствольного охотничьего ружья.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль
11:32, Сегодня
Изменения в ПДД, штрафы и ДТП: Генпрокуратура сделала важное заявление для всех водителей Казахстана
оружие, боеприпасы, КНБ
10:27, 12 мая 2026
КНБ провел масштабную спецоперацию: изъяты автоматы, гранатомет и сотни боеприпасов по стране
оружие, боеприпасы, КНБ
10:12, 31 марта 2026
Масштабная операция КНБ: сотни единиц оружия изъяты по регионам Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мирас Махамбет
12:09, Сегодня
Казахстанский борец Мирас Махамбет упустил шанс войти в ТОП-3 на чемпионате мира
Казахстан - Непал
11:58, Сегодня
Казахстан занял 5-е место в чемпионате CAVA, Узбекистан продолжает борьбу за медали
Почти 60 тысяч болельщиков посетили матчи 19-го тура Премьер-лиги
11:50, Сегодня
Почти 60 тысяч болельщиков посетили матчи 19-го тура Премьер-лиги
Ислам Махачев
11:33, Сегодня
Ислам Махачев раскрыл план на поединок с Иэном Гэрри за титул UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: