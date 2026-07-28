Автоматы, гранаты и пистолеты: КНБ провел масштабную спецоперацию в 10 регионах Казахстана

В июле 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в Алматы, Шымкенте и восьми регионах Казахстана провели оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной публикации за 28 июля 2026 года, всего изъяли 31 единицу оружия, в том числе 4 автомата, 20 ружей, 7 пистолетов, 2 гранаты и 278 боеприпасов.

В настоящее время идут оперативно-следственные действия.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Работа, как подчеркнули в ведомстве, в данном направлении продолжается.

Не так давно сообщалось, что в Медеуском районе Алматы во время оперативно-профилактического мероприятия "Қару" полицейские обнаружили в оружейном сейфе местного жителя незарегистрированный обрез гладкоствольного охотничьего ружья.