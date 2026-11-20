Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана (МЭПР) поделился необычными кадрами постоянных обитателей каменистых склонов – кекликов, сообщает Zakon.kz.

Так, в кадре можно увидеть, как холодным декабрьским утром при температуре +2°C стайка кекликов вышла на камни погреться в солнечных лучах.

Зимой эти птицы держатся группами: так легче искать корм и защищаться от хищников.

Уже в апреле это место зеленеет, но кеклики по-прежнему остаются.

Известно, что кеклики обитают на каменистых и скалистых склонах. Они чаще передвигаются по земле бегом, а не летают: при опасности могут быстро убегать вверх по склону. Название птица получила благодаря характерному громкому крику "кек-кек" или "кеке-лек".

На последнем видео от специалистов можно увидеть, как кеклик подошел прямо к фотоловушке.

"Словно заглянул к нам в гости", – уточняют в Комитете.

Кеклик является популярным объектом спортивной охоты, а также успешно разводится в неволе на фермах В странах Азии и на Балканах птиц иногда держат в клетках как декоративных и певчих питомцев. В неволе при правильном уходе кеклики способны прожить до 20 лет.

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