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Общество

Кого запечатлели камеры в горах Казахстана – кадры из Жонгарского Алатау

Горы, гора, горная местность, горный туризм, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 11:33 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 22 сентября 2026 года, в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК поделились кадрами с обитателями гор Жонгарского Алатау, сообщает Zakon.kz.

Речь – о сибирских козерогах.

"Во время мониторинга в горной части Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка камеры видеонаблюдения запечатлели сибирских козерогов (Capra sibirica) в естественной среде обитания", – говорится в описании ролика, опубликованного в Telegram-канале комитета.

Специалисты отметили, что высокогорья и скалистые участки – привычная среда для этих животных. Сибирский козерог хорошо приспособлен к сложному горному рельефу и является важным звеном пищевой цепи горных экосистем.

"Такие кадры представляют и научную ценность: видеоматериалы помогают специалистам изучать места обитания, перемещения и поведение животных. А для нас это возможность увидеть обычную жизнь дикой природы Жонгарского Алатау такой, какая она есть", – подчеркнули в комитете.

18 сентября 2026 года в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана рассказали, зачем снежному барсу такой длинный хвост.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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