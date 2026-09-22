Кого запечатлели камеры в горах Казахстана – кадры из Жонгарского Алатау

Сегодня, 22 сентября 2026 года, в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК поделились кадрами с обитателями гор Жонгарского Алатау, сообщает Zakon.kz.

Речь – о сибирских козерогах.

"Во время мониторинга в горной части Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка камеры видеонаблюдения запечатлели сибирских козерогов (Capra sibirica) в естественной среде обитания", – говорится в описании ролика, опубликованного в Telegram-канале комитета.

Специалисты отметили, что высокогорья и скалистые участки – привычная среда для этих животных. Сибирский козерог хорошо приспособлен к сложному горному рельефу и является важным звеном пищевой цепи горных экосистем.

"Такие кадры представляют и научную ценность: видеоматериалы помогают специалистам изучать места обитания, перемещения и поведение животных. А для нас это возможность увидеть обычную жизнь дикой природы Жонгарского Алатау такой, какая она есть", – подчеркнули в комитете.

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