Выступая на третьем Форуме работников сельского хозяйства глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о важности расширения участия банков второго уровня в кредитовании сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что постоянно об этом говорит.

"Нелегкая, конечно, задача, потому что это частные банки. При этом желательно добиваться установления длительных сроков кредитования на доступных для аграриев условиях. Графики погашения задолженности должны учитывать реальный производственный цикл и включать в себя отсрочку выплаты основного долга на инвестиционной стадии. Это, как говорится, благие пожелания, но и своего рода поручение. Мы все живем в одной стране, пользуемся одним и тем же воздухом, дышим им, пользуемся одной и той же водой и так далее. Поэтому здесь слишком большой разницы в доходах и тем более в понимании доступа к источникам финансирования не должно быть", – сказал президент.

Он продолжил, что часто фермеры продают урожаи сразу после уборки по бросовой, дешевой цене ради того, чтобы совершить первый платеж по кредиту.

"Такая ситуация неприемлема, министерству и Правительству нужно приступить к решению данного вопроса. В то же время и аграрии должны понимать, что наше государство в сравнении со многими другими странами, в том числе и близлежащими, вкладывает огромные средства в эту отрасль. Здесь не должно быть места иждивенчеству. То есть средства должны использоваться абсолютно эффективно, по назначению", – заявил Токаев.

Он также напомнил, что не раз говорил о необходимости обеспечить доступное и долгосрочное финансирование агросектора.

"Действующие инвестиционные инструменты Аграрной кредитной корпорации и "КазАгроФинанса" страдают затянутыми сроками и сложными процедурами рассмотрения, а также недостаточным уровнем цифровизации. Поэтому Правительству совместно с "Байтереком" и финансовыми регуляторами до конца первого квартала 2027 года следует предложить единую линейку инвестиционных инструментов для агросектора", – указал Токаев.

В своем выступлении он также отметил наличие большого количества аграрных программ и усомнился в их эффективности.