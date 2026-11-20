Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) помогло выявить поддельные права у водителя автобуса в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, подозрительный документ выявили полицейские в ходе проверки ДТП с участием автобуса.

Авария произошла в Алатауском районе.

"При проверке документов водителя выяснилось, что удостоверение имеет признаки кустарного изготовления и отсутствует в соответствующей информационной базе". Пресс-служба ДП Алматы

Водителя вместе с документами доставили в управление полиции.

В настоящее время полицейские выясняют, как он получил и использовал предположительно поддельное удостоверение.

Немного ранее мы писали о том, что сведения о медицинских допусках и противопоказаниях водителей внесут в единую базу данных Казахстана.