В Алматы поймали водителя автобуса с удостоверением, которого нет в базе
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) помогло выявить поддельные права у водителя автобуса в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, подозрительный документ выявили полицейские в ходе проверки ДТП с участием автобуса.
Авария произошла в Алатауском районе.
"При проверке документов водителя выяснилось, что удостоверение имеет признаки кустарного изготовления и отсутствует в соответствующей информационной базе".Пресс-служба ДП Алматы
Водителя вместе с документами доставили в управление полиции.
В настоящее время полицейские выясняют, как он получил и использовал предположительно поддельное удостоверение.
Немного ранее мы писали о том, что сведения о медицинских допусках и противопоказаниях водителей внесут в единую базу данных Казахстана.
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