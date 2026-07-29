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Происшествия

"Не поместился": автобус "отправил" три машины через арык в Алматы

машины, эвакуатор, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:46 Фото: Zakon.kz
Крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с автобусом произошло в Алматы сегодня, 29 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Со слов очевидцев, автобус маршрута №32 двигался по улице Навои в южном направлении. Не доезжая улицы Биржана, он врезался в припаркованный у обочины Hyundai Elantra.

машины, эвакуатор, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:46

Фото: Zakon.kz

машины, эвакуатор, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:46

Фото: Zakon.kz

машины, эвакуатор, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:46

Фото: Zakon.kz

От сильного удара корейский седан по инерции столкнулся с припаркованным впереди Volkswagen Golf, после чего обе машины задели Lada 2111.

автобус, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:46

Фото: Zakon.kz

автобус , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:46

Фото: Zakon.kz

В результате автобус буквально вытолкнул все три автомобиля с проезжей части – они перелетели через арык.

машины, эвакуатор, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:46

Фото: Zakon.kz

машины, эвакуатор, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:46

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности никто не пострадал. Пассажирам автобуса медицинская помощь не понадобилась, а в припаркованных автомобилях людей не было.

Сам водитель автобуса объяснил произошедшее коротко: "Дорога узкая. Не поместился".

27 июля 2026 года в Улаганском районе Алтая пьяная местная жительница без водительских прав устроила смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погибли двое граждан Казахстана, еще четыре человека получили травмы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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