Казахстан готовит технологический рывок в водной отрасли: что изменится
Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК
В Казахстане подготовили дорожную карту, направленную на развитие отечественного производства и сокращение импортозависимости водной отрасли. Документ разработало Министерство водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz.
План включает 13 мероприятий. Среди них – производство приборов учета воды, автоматизация гидротехнических сооружений, внедрение цифровых технологий и развитие научных разработок. Также предусмотрены технологический аудит отрасли, создание опытных образцов оборудования и формирование реестра отечественных разработок.
По словам вице-министра водных ресурсов и ирригации Талгата Момышева, за последние два года количество казахстанских заводов, выпускающих оборудование для водосберегающих технологийо рошения, увеличилось с четырех до семи.
"Министерством водных ресурсов и ирригации разработан Перечень наилучших имеющихся технологий в области охраны и использования водного фонда. Также ведомство поддерживает разработки молодых ученых и деятельность Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства", – сообщил Момышев.
Ранее сообщалось, что Министерство водных ресурсов и ирригации подготовило консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона "Об ирригации и дренаже".
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