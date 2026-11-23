В государственном природном резервате "Акжайык" во время очередного патрулирования инспектор встретил каспийских тюленей. Морские животные спокойно плавали в своей естественной среде обитания, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, встреча с редкими животными стала напоминанием о важности сохранения природного богатства региона и защиты исчезающих видов.

Каспийский тюлень – единственное морское млекопитающее Каспийского моря. Вид занесен в Красную книгу Казахстана и нуждается в охране.

Ранее сообщалось, что сотрудник государственного природного резервата "Акжайык" запечатлел на видео удивительную встречу с каспийским тюленем.