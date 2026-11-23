Заместитель премьер-министра – министр транспорта Асел Жанасова приняла участие в церемонии открытия движения на участке автомобильной дороги Кызылорда – Жезказган протяженностью 208 км в области Улытау. Об этом 23 ноября 2026 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе правительства РК.

Отмечается, что с вводом в эксплуатацию данного участка полностью завершена реконструкция всей 400 км трассы, связывающей южные и центральные регионы страны.

Реконструкция дороги Кызылорда – Жезказган выполнена в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного на V заседании Национального курултая в январе текущего года. Президент поставил задачу обеспечить открытие движения по всей протяженности трассы до конца 2026 года.

"Проект Кызылорда – Жезказган – конкретное воплощение поручений главы государства по развитию транспортной инфраструктуры. Вместе с проектами Кызылорда – Актобе, Караганда – Жезказган и направлением Арал – Каспий мы формируем единую современную транспортную сеть, соединяющую юг, центр и запад страны. Мы строим не просто дороги, а транспортный каркас экономики", – отметила Асел Жанасова.

В ходе работы выполнено около 4 млн куб. м земляных работ, уложено 1 млн тонн песчано-гравийной смеси, 650 тыс. тонн щебеночно-песчаной смеси и 1,3 млн тонн асфальтобетона.

Кроме того, построены четыре моста, 78 водопропускных труб и 18 переходов для скота. В строительстве задействованы порядка 1,2 тыс. специалистов и 800 единиц техники.

Как сообщается, в прошлом году движение было открыто на участке протяженностью 192 км в Кызылординской области. Восстановление участка в области Улытау стало завершающим этапом масштабного обновления дороги Кызылорда – Жезказган.

До начала реконструкции дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, что затрудняло сообщение между регионами. Ввод обновленной трассы сократит время в пути вдвое, улучшит условия пассажирских и грузовых перевозок и расширит возможности для социально-экономического развития страны.

19 ноября 2026 года сообщалось, что на юго-западе Казахстана строят новую четырехполосную объездную дорогу. Ожидается, что новая трасса избавит Кызылорду от транзитного транспорта. Строительство планируют завершить до конца 2028 года.