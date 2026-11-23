В ЗКО открылось новое здание районной прокуратуры
В церемонии, приуроченной к профессиональному празднику работников прокуратуры, который отмечается 6 декабря, приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, прокурор области Нурбек Уласбекулы, сотрудники правоохранительных органов и ветераны отрасли.
Глава региона поздравил участников мероприятия с открытием нового здания и подчеркнул важную роль органов прокуратуры в обеспечении верховенства закона, защите прав и законных интересов граждан.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил утверждение принципа "Закон и Порядок" одной из ключевых задач страны. Основа построения справедливого общества – неукоснительное соблюдение закона и доверие граждан к государственным институтам. Новое здание создаст необходимые условия для эффективной работы сотрудников прокуратуры, своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан, а также повышения доступности государственных услуг", – отметил Нариман Турегалиев.
Двухэтажное здание построено с учетом современных требований и оснащено всем необходимым для полноценной работы сотрудников прокуратуры. Созданные условия позволят повысить эффективность деятельности ведомства и качество выполнения возложенных на него задач.
После торжественной церемонии аким области и участники мероприятия высадили во дворе нового здания саженцы ели.