В Атырау сегодня возводят одно из крупнейших нефтегазохимических предприятий Казахстана мощностью 1,25 млн тонн полиэтилена в год, сообщает Zakon.kz.

Когда страна получит первые гранулы отечественной продукции, как продвигаются работы и какие возможности откроет новый комплекс, журналистам рассказали во время пресс-тура, организованного компанией АО НК "КазМунайГаз".

Масштабы будущего предприятия впечатляют уже при въезде на строительную площадку. Повсюду работают краны, передвигается тяжелая техника, возводятся металлические конструкции и устанавливается оборудование. Сейчас здесь трудятся более 5 200 человек, задействовано свыше 680 единиц спецтехники. В период наиболее интенсивных работ число строителей превысит 15 тысяч. Пока главные действующие лица на площадке – строители, монтажники и инженеры. В дальнейшем их место займут операторы и технологи, которым предстоит управлять новым производством. Генеральный директор ТОО "Силлено" Мухтар Авутбаев сообщил, что проект переходит от подготовительного этапа к активному монтажу. Общая готовность уже превышает 42%.

Фото: пресс-служба ТОО "Силлено"

"Период строительства – с 2025 до 2028 года включительно. Первые гранулы полиэтилена мы по графику должны получить в 2029 году. Годовая производственная мощность будущего завода – 1 миллион 250 тысяч тонн полиэтилена", – рассказал Мухтар Авутбаев.

В 2028 году планируют завершить монтаж и начать пусконаладку, а в 2029-м – ввести завод в эксплуатацию. По оценке компании, на комплекс будет приходиться около 1% мирового производства полиэтилена. Его проектная мощность превысит совокупные показатели аналогичных предприятий Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана.

"Если на прошлых этапах мы были заняты больше проектными работами, заказом оборудования, то сейчас, и вы сами это видите, идут полным ходом строительно-монтажные работы", – отметил руководитель.

Один из самых впечатляющих объектов на площадке – колонна-фракционатор высотой 101,8 метра и диаметром 7,5 метра. Она весит около 1 500 тонн и выше 30-этажного здания. При этом промышленный гигант изготовили в Казахстане, на заводе "АтырауНефтеМаш".

Фото: пресс-служба ТОО "Силлено"

Как пояснили специалисты, для установки конструкции использовали гусеничный кран грузоподъемностью 4 000 тонн – один из крупнейших в мире в своем классе. В монтаже участвовал и второй кран, рассчитанный на 1 700 тонн. Подъем и установка заняли около пяти часов. "АтырауНефтеМаш" также изготавливает закалочную колонну высотой более 50 метров и массой около 700 тонн, а также деаэратор весом 145 тонн.

Всего к реализации проекта привлечено порядка 40 казахстанских компаний. С ними уже заключены контракты на сумму свыше 1,2 млрд долларов. Отечественные подрядчики участвуют в проектировании и монтаже, поставляют бетон, сваи, трубы, трансформаторы и металлоконструкции.

Во время экскурсии журналистам подробно объяснили технологическую цепочку. Сначала на газосепарационном комплексе из сухого газа Тенгизского месторождения будут выделять этан. Для работы завода понадобится до 1,6 млн тонн этого сырья ежегодно. Затем этан направят на установку пиролиза, где из него получат этилен, а уже из этилена – полиэтилен.

Фото: пресс-служба ТОО "Силлено"

Один из важнейших участков будущего производства – шесть печей пиролиза. Директор департамента Операционного блока ТОО "Силлено" Денис Козырев рассказал, что они отличаются от оборудования, используемого при обычном нагреве нефтепродуктов. Именно здесь будет происходить химическое превращение сырья.

"Если мы в печах, допустим, нефтепереработки просто нагреваем продукт для дальнейшей его доработки, то здесь, именно в этой печи, происходит основная реакция превращения этана в этилен", – пояснил Денис Козырев.

По его словам, реакция занимает примерно одну десятую секунды, а температура достигает до 850 градусов. За это короткое время сырье проходит через специальные пиролизные змеевики. Чтобы остановить реакцию в нужный момент, горячий газ необходимо немедленно охладить.

"Для этого в этой же печи есть уникальное оборудование, которое называется закалочно-испарительная аппаратура. Оно позволяет сразу же охладить пирогаз, который выходит из печи, с температуры 850 до 500 градусов, а вторым этапом – до 250-300 градусов", – рассказал специалист.

Далее продукт пройдет очистку и другие стадии переработки, чтобы стать полиэтиленом.

На новом комплексе планируют производить от 15 до 24 марок полиэтилена. Около 40% объема составят премиальные марки, востребованные при изготовлении трубной, кабельной и медицинской продукции, упаковки, волокон и других изделий. Для местных переработчиков появится возможность закупать сырье внутри страны, расширять ассортимент готовых товаров и развивать новые производственные направления.

В компании подчеркивают, что внутренний рынок остается одним из главных приоритетов. По оценке руководства, казахстанским потребителям может поставляться не менее 250 тысяч тонн продукции в год.

"Приоритетом будет полностью удовлетворить спрос в полиэтилене на внутреннем рынке. Минимум 250 тысяч тонн будет реализовываться внутри Казахстана", – сказал Мухтар Авутбаев.

Остальные объемы предполагается направлять на экспорт. Среди потенциальных рынков – Европа, Турция, страны СНГ и Юго-Восточная Азия.

После ввода комплекса в эксплуатацию здесь планируется создать более тысячи постоянных рабочих мест. Подготовку кадров начали заранее: будущие инженеры и технические специалисты проходят стажировки на действующих предприятиях, в том числе за рубежом.

Международные подрядчики Tecnicas Reunidas и Tecnimont организовали программы обучения в Испании и Италии. Первый поток из 31 выпускника завершил программу Tecnicas Reunidas, 22 человека получили приглашения на работу. Еще 31 специалист продолжает стажировку.

По программе MAIRE обучение прошли 20 студентов Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева. Еще 40 выпускников технических вузов осваивают выбранные направления. Всего за четыре года такую подготовку должны пройти более 400 молодых казахстанцев. Среди специальностей – технологическое, механическое и электротехническое проектирование, строительство и автоматизация.

Фото: пресс-служба ТОО "Силлено"

Как отметил Денис Козырев, в операционной команде уже работают специалисты с опытом работы в нефтегазовой и перерабатывающей промышленности. По его словам, более 90% сотрудников команды – казахстанцы, причем значительная часть приехала из Атырауской области.

В рамках экологических инициатив компания также занимается озеленением. По данным "Силлено", за последние два года в Атырау по ее инициативе высадили три тысячи саженцев. Эту работу намерены продолжить в рамках акции "Таза Қазақстан".

Строительство завода означает для региона не только новые объекты и рабочие места. Проект должен связать добычу природного газа с глубокой переработкой, заказами для местных производителей и выпуском продукции с более высокой добавленной стоимостью. Атырауская область получит еще одно крупное промышленное направление, а казахстанские предприятия – собственное сырье для производства готовых товаров.

Первые гранулы отечественного полиэтилена здесь планируют получить в июле 2029 года. Это станет важным рубежом для нефтегазохимии Казахстана.

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