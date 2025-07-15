Вооруженные люди напали на главу маслихата и его семью в Акмолинской области

В Акмолинской области ограбили дом председателя маслихата Астраханского района Мейрама Кожахметова, сообщает Zakon.kz.

Согласно появившейся в соцсетях информации, преступление произошло в ночь на 15 июля 2025 года. Двое в масках и с оружием проникли в частный дом Кожахметова. Его и его семью они заперли в погребе и стали обыскивать комнаты. Забрав деньги, ювелирные изделия и машину, преступники скрылись.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области сообщили, что по факту разбойного нападения в селе Астраханка возбуждено уголовное дело.





"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию. Раскрытие данного преступления находится на контроле руководства департамента", – сказано в комментарии.

21 апреля 2025 года произошло вооруженное нападение на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова. Его ранили из оружия, выстрелив несколько раз. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию.