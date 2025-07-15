Вооруженные люди напали на главу маслихата и его семью в Акмолинской области
Фото: Instagram/meiram_kozhahmet
В Акмолинской области ограбили дом председателя маслихата Астраханского района Мейрама Кожахметова, сообщает Zakon.kz.
Согласно появившейся в соцсетях информации, преступление произошло в ночь на 15 июля 2025 года. Двое в масках и с оружием проникли в частный дом Кожахметова. Его и его семью они заперли в погребе и стали обыскивать комнаты. Забрав деньги, ювелирные изделия и машину, преступники скрылись.
В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области сообщили, что по факту разбойного нападения в селе Астраханка возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию. Раскрытие данного преступления находится на контроле руководства департамента", – сказано в комментарии.
21 апреля 2025 года произошло вооруженное нападение на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова. Его ранили из оружия, выстрелив несколько раз. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript