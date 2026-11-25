Сегодня, 25 ноября 2026 года, Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил о задержании директора по производству национальной атомной компании "Казатомпром" Куаныша Омарбекова, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным КНБ, его и других лиц подозревают в причастности к коррупционной схеме, организованной бывшим руководством "Самрук-Казына".

Известно, что Омарбеков родился в 1986 году.

В 2017 году окончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (квалификация MBA). Уже в 2022 – КазНИТУ им. К.И. Сатпаева по специальности "Металлургия и обогащение полезных ископаемых".

На пост главного директора по производству "Казатомпрома" был назначен 23 июня 2023 года. Тогда сообщалось, что в его функциональные обязанности входили координация и контроль деятельности компании и ее дочерних предприятий по вопросам проведения геологоразведочных работ, недропользования, горно-подготовительных работ, добычи и переработки урана, управления производственными активами. Последним местом работы Омарбекова до назначения на эту должность было АО "СП "Акбастау", где он занимал должность генерального директора с декабря 2022 года.

Примечательно, что в системе "Казатомпрома" работал с 2011 года. Начинал трудовую деятельность с должности инженера ТОО "Торгово-транспортная компания" (ТОО "KAP Logistics).

Стоит отметить, что до новости о задержании на сайте атомной компании уже было размещено объявление об изменениях в составе руководства:

"Решением совета директоров от 24 ноября 2026 года досрочно прекращены полномочия членов правления "Казатомпрома": главного директора по коммерции Байгужина Владислава Ерхановича и главного директора по производству Омарбекова Куаныша Алтынбековича".