Представители Казахстана и Китая обсудили расширение грузоперевозок и развитие транспортной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Министерства транспорта за 25 ноября 2026 года, заместитель премьер-министра – министр транспорта РК Асел Жанасова провела встречу с делегацией китайской компании Guo JingAn во главе с г-жой Чэн Си.

Известно, что стороны обсудили грузовые железнодорожные перевозки между странами, предложение о строительстве железнодорожной линии широкой колеи на территории КНР и реализацию проекта автодороги Центр – Запад.

Так, расширение пункта пропуска "Нұр Жолы" на стороне КНР позволит пропускать до 1 500 грузовых автомобилей в сутки вместо 800.

Кроме того, китайская сторона сообщила о рассмотрении возможности продления работы пункта пропуска Хоргос на 3 часа до конца декабря. Также обсуждено сотрудничество с CITIC Group по проекту автодороги "Центр – Запад".

Дополнительно Асел Жанасова предложила создать в Казахстане распределительный хаб на базе Хоргоса и города Алатау для ускоренной доставки китайских товаров на рынки Центральной Азии, Южного Кавказа, Турции, Ирана и Пакистана, а также разместить в стране китайские лаборатории для сертификации сельскохозяйственной продукции.

"Казахстан ставит задачу увеличить объемы грузоперевозок с Китаем в 10 раз". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Немного ранее мы сообщали, что Казахстан и Узбекистан открыли модернизированные пункты пропуска "Жібек жолы" и "Гишт-Куприк".