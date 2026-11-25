По инициативе Қазақстан Халық Кеңесі в Аральском районе Кызылординской области стартовал республиканский проект "Халыққа жақын". Цель масштабного проекта – наладить постоянный и прямой диалог с населением, в том числе с жителями самых отдаленных сел, сообщает Zakon.kz.

На одной площадке граждане смогут обсудить волнующие их вопросы и получить практическую помощь. Кызылординская область стала первым регионом реализации проекта. В дальнейшем этот опыт планируется распространить на всю страну.

В ходе рабочей поездки члены Халық Кеңесі встретились с ветеранами труда, представителями интеллигенции и жителями Приаралья. Участники встречи обсудили роль общественности в реализации реформ президента, перспективы развития региона и новые форматы взаимодействия с населением.

Ерлан Кошанов отметил, что в год 35-летия Независимости Казахстан проходит важный этап масштабных политических и социально-экономических преобразований. Весомый вклад в этот процесс вносит и Кызылординская область.

"Этот год – исторический для нашей страны. По инициативе нашего президента Касым-Жомарта Токаева на общенациональном референдуме мы все вместе приняли наш главный документ – Конституцию. В стране реализуются масштабные реформы. Вы находитесь в самом центре этих преобразований. Глава государства выдвинул инициативы, важные для общества и страны. Ответственная роль в вовлечении граждан в эти процессы отводится Қазақстан Халық Кеңесі. Подтверждением тому является наш сегодняшний приезд в Арал с проектом "Халыққа жақын", – отметил председатель Халық Кеңесі.

Фото: Қазақстан Халық Кеңесі

Члены Халық Кеңесі рассказали о целях, задачах и полномочиях высшего консультативного органа. Создание нового института, наделенного конституционным статусом, открывает дополнительные возможности для участия граждан в выработке решений по наиболее значимым вопросам развития страны.

Особое внимание на встрече было уделено практическим аспектам деятельности Халық Кеңесі. В числе ключевых направлений работы – рассмотрение обращений и инициатив граждан, их экспертная проработка, подготовка предложений для Правительства, Курултая и Главы государства. Таким образом, вопросы, поднимаемые жителями, в том числе имеющие системный характер, смогут стать предметом обсуждения на общенациональном уровне.

Одним из механизмов прямого взаимодействия с гражданами станет проект "Халыққа жақын". В его рамках сформированы специальные мобильные группы из числа членов Совета и представителей профильных министерств. Они будут выезжать в отдаленные населенные пункты, знакомить граждан с возможностями нового института, изучать запросы жителей и совместно с государственными органами определять пути решения конкретных вопросов. В ходе таких выездов жители смогут получить консультации, обратиться за государственными услугами и выступить с собственными инициативами.

Фото: Қазақстан Халық Кеңесі

В центре внимания мобильных групп будут вопросы занятости, поддержки молодежи, доступности медицинских и образовательных услуг, обеспечения интернетом, общественной безопасности и экологии. Вопросы, относящиеся к компетенции местных исполнительных органов, будут отрабатываться совместно с районными и областными акиматами, а обращения, требующие системных решений, – направляться в профильные центральные государственные органы. Таким образом, проект внесет значительный вклад в реализацию концепции президента "Слышащее государство".

Обобщение результатов выездной работы позволит Халық Кеңесі формировать предложения с учетом потребностей регионов.

"Благодаря проекту "Халыққа жақын" мы получили много полезной информации. Спасибо за то, что вы начали реализацию такого проекта именно с Аральского района – самого отдаленного района Кызылординской области. Выражаю благодарность организаторам проекта за обучающий курс, который позволил нам углубить знания в сфере предпринимательства и ознакомиться с новыми возможностями", – сказал индивидуальный предприниматель Жансерик Нысанбаев.

Сегодня жителям Аральского района были оказаны услуги по различным вопросам. Проект получил поддержку местного населения.

Фото: Қазақстан Халық Кеңесі

"В процессе обучения мы подробно ознакомились с возможностями электронной биржи труда Enbek.kz. Получили ценную информацию о поиске работы, размещении резюме и востребованных на рынке труда профессиях. Надеюсь, что приобретенные знания помогут нам найти работу и правильно выстроить свой профессиональный путь", – отметила специалист филиала "Карьерный центр Аральского района" Молдир Акылбекова.

Для расширения возможностей прямого взаимодействия с населением особое значение придается цифровизации деятельности высшего консультативного органа. При непосредственном участии члена Халық Кеңесі Багдата Мусина завершается разработка информационной системы, которая позволит гражданам направлять свои обращения и инициативы через мобильное приложение. Создание единого цифрового канала обратной связи обеспечит доступность взаимодействия с Халық Кеңесі для жителей всех регионов страны независимо от места проживания.

Наряду с работой по обращениям граждан важным направлением деятельности Халық Кеңесі является содействие реализации реформ и инициатив главы государства. В ходе встреч обсуждались вопросы продвижения инициативы "Таза Қазақстан", формирования новой общественной этики, а также утверждения принципа "Закон и порядок". Члены Халық Кеңесі подчеркнули важность участия местных жителей в этой работе.

Кроме того, на встрече обсуждались задачи, обозначенные в Послании главы государства текущего года. Особую поддержку среди жителей Аральского района получил общенациональный проект "Халықтық құрылыс" ("Народное строительство"). Это важный шаг к созданию комфортных условий жизни для каждого гражданина.

Фото: Қазақстан Халық Кеңесі

В рамках рабочей поездки председатель Халық Кеңесі совместно с руководством области провел прием граждан в смешанном формате. Жители региона подняли вопросы развития инфраструктуры, модернизации школ и медицинских учреждений, профессиональной ориентации молодежи, внедрения цифровых сервисов, а также поддержки семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

Члены Халық Кеңесі также посетили ряд промышленных, социальных и культурных объектов региона, ознакомились с перспективами развития местного производства, состоянием инфраструктуры и работой по созданию условий для самореализации молодежи.

Подводя итоги поездки, члены Халық Кеңесі отметили, что проект "Халыққа жақын" должен стать механизмом постоянного взаимодействия с населением в масштабах всей страны. Практический опыт, накопленный в Кызылординской области, станет основой для дальнейшего развития проекта в других регионах.

На первом этапе мобильная группа под руководством членов Халық Кеңесі Марата Азильханова, Геннадия Шиповских посетит Аральский, Казалинский и Кармакшинский районы.