На государственной границе Казахстана и Узбекистана официально начали работу модернизированные пункты пропуска "Жибек жолы" в Туркестанской области и "Гишт-Көпір" в Ташкентской области, сообщает Zakon.kz.

Это один из важных проектов по реализации поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению транзитного потенциала страны и завершению качественной модернизации всех автомобильных пунктов пропуска до конца 2027 года.

В торжественном мероприятии приняли участие министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев, председатель Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев, заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан – министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Узбекистане Ералы Тугжанов, заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов и официальные делегации двух стран.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

На церемонии открытия с приветственными словами выступили министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан – министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров, отметившие значение обновленной инфраструктуры в укреплении стратегического партнерства между двумя странами, развитии торгово-экономических и гуманитарных связей.

Затем выступил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, остановившийся на историческом значении обновленного пункта пропуска, братских связях между двумя странами и его роли в повышении транзитного потенциала региона.

"Сегодня мы собрались на церемонии открытия пограничных постов "Жибек жолы" – "Гишт-Көпір", соединяющих Казахстан и Узбекистан. Масштабные работы по модернизации, начатые в 2025 году, успешно завершены. Это не просто запуск обновленного объекта, а важный шаг на пути укрепления добрососедских и братских отношений между двумя странами. Кроме того, этот проект придаст импульс дальнейшему развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Казахстан и Узбекистан объединяют многовековые исторические корни, общие традиции, глубокие культурные связи. Благодаря политической воле главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева стратегическое партнерство между двумя странами вышло на новый уровень. Наше единство крепнет, связи расширяются". Нуралхан Кушеров

По его словам, два братских государства ставят цель довести к 2030 году объем взаимной торговли до 10 млрд долларов США.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

"В достижении этого рубежа особая роль принадлежит пограничным постам. Ведь и торговля, и дружба начинаются с дороги. Сегодня таможенный пост поднялся на новый уровень. Количество полос движения транспорта увеличилось с четырех до шести, пропускная способность возросла многократно. Возможность пропуска пешеходов в сутки увеличилась в четыре раза – с 17 тыс. до 70 тыс. граждан, легковых автомобилей – в пять раз, с 400 до 2 тыс., автобусов – в 10 раз, с 20 до 200 единиц. Здесь внедрены системы цифрового контроля и безопасности. Все это позволит гражданам быстрее и комфортнее пересекать границу. Уверен, обновленный пункт пропуска и впредь будет укреплять дружбу и экономические связи двух братских стран! Пусть граница будет крепкой, а единство – вечным! – сказал Кушеров.

В соответствии с поручением главы государства Министерство финансов системно модернизирует инфраструктуру в приграничной зоне. На границе с Узбекистаном, Китаем и Туркменистаном отремонтированы и введены в эксплуатацию 10 автомобильных пунктов пропуска. За 10 месяцев этого года количество автомобилей, пересекших границу, выросло на 23% и достигло 1,7 млн. По стране таможенные платежи и налоговые поступления составили 4,3 трлн тенге, что на 18,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Основное преимущество проекта – увеличение возможности обслуживания пассажиропотока. В 2024 году через "Жибек жолы" прошли более 11 млн человек. На время закрытия пункта пропуска на ремонт гражданам приходилось пользоваться другими маршрутами, что увеличивало нагрузку на соседние посты. Возобновление работы объекта позволит восстановить основное направление между двумя странами.

В ходе масштабной модернизации вместо устаревшей инфраструктуры построены два пассажирских терминала общей площадью около 10 тыс. кв. м. Один из них предназначен для приема граждан, въезжающих в нашу страну, второй обслуживает пассажиров, выезжающих через границу. Для досмотра автомобилей предусмотрен общий навес площадью 6 тыс. кв. м. Полосы движения на въезде увеличены с двух до шести, потоки пассажиров и транспорта разделены.

В часы пик обновленная инфраструктура способна принимать до 100 тыс. человек в сутки. Терминалы оснащены 82 кабинами для проверки паспортов и 20 автоматизированными системами паспортного контроля Q-gate. Кроме того, в целях таможенного контроля установлены рентгеновские аппараты, сканеры для пассажиров, оборудование радиационного контроля, инспекционно-досмотровые комплексы для проверки автобусов и легковых автомобилей.

"Наша главная цель – сохраняя высокий уровень безопасности и надежности таможенного контроля, сделать пересечение границы для каждого гражданина быстрее, удобнее и предсказуемее", – сказал председатель Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Обновленный пункт пропуска открывает новые возможности и для развития туризма. Здесь созданы условия для обслуживания физических лиц, легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Это позволит расширить туристические маршруты, организовать автобусные туры, развивать международные пассажирские перевозки, в том числе транзитные маршруты, проходящие через Казахстан.

В рамках торжественной церемонии делегации двух стран ознакомились с работой модернизированных пунктов пропуска на территории Казахстана и Узбекистана. Кроме того, на границе состоялась церемония посадки деревьев.

В честь этого знаменательного события был организован международный концерт с участием артистов двух стран. Праздничное мероприятие продемонстрировало общую культуру и духовную близость братских народов и показало укрепление дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.