Необычная спасательная операция на водоеме: в Бурабае выручили лебедя

Фото: pixabay

В Бурабайском районе Акмолинской области спасатели пришли на помощь дикому лебедю, который не мог самостоятельно выбраться из водоема, сообщает Zakon.kz.

На место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. Они извлекли птицу из воды и доставили на берег. После этого лебедя передали сотрудникам национального парка "Бурабай" и доставили в "Бурабай даму". Ветеринарный врач осмотрел птицу. Ранее необычную фотосессию устроили спасатели из СКО.

Поделитесь новостью