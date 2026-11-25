Необычная спасательная операция на водоеме: в Бурабае выручили лебедя
Фото: pixabay
В Бурабайском районе Акмолинской области спасатели пришли на помощь дикому лебедю, который не мог самостоятельно выбраться из водоема, сообщает Zakon.kz.
На место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. Они извлекли птицу из воды и доставили на берег.
После этого лебедя передали сотрудникам национального парка "Бурабай" и доставили в "Бурабай даму". Ветеринарный врач осмотрел птицу.
Ранее необычную фотосессию устроили спасатели из СКО.
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