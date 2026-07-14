Игра двухлетнего ребенка обернулась спасательной операцией в Актобе
Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Актобе, в районе Алматы, в жилом массиве Каргалы, спасатели оперативно пришли на помощь двухлетнему ребенку. Двухлетний мальчик во время игры просунул голову между металлическими прутьями лестничных перил и не смог самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, используя специальный аварийно-спасательный инструмент, спасатели аккуратно разжали металлические прутья и освободили ребенка.
Мальчик не пострадал и был передан родителям.
В министерстве напомнили родителям о необходимости внимательно следить за детьми во время игр и не оставлять малышей без присмотра, особенно вблизи лестничных пролетов, балконов и других потенциально опасных мест.
Ранее сообщалось, что астанчанина наказали за опасную попытку пересечь Есиль.
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