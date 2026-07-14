Игра двухлетнего ребенка обернулась спасательной операцией в Актобе

Фото: пресс-служба МЧС РК

В городе Актобе, в районе Алматы, в жилом массиве Каргалы, спасатели оперативно пришли на помощь двухлетнему ребенку. Двухлетний мальчик во время игры просунул голову между металлическими прутьями лестничных перил и не смог самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, используя специальный аварийно-спасательный инструмент, спасатели аккуратно разжали металлические прутья и освободили ребенка. Мальчик не пострадал и был передан родителям. В министерстве напомнили родителям о необходимости внимательно следить за детьми во время игр и не оставлять малышей без присмотра, особенно вблизи лестничных пролетов, балконов и других потенциально опасных мест. Ранее сообщалось, что астанчанина наказали за опасную попытку пересечь Есиль.

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