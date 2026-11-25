В Алматы проверили дом, где растут семеро детей: что обнаружили спасатели
Начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Дамир Ермагамбетов ознакомился с условиями проживания и состоянием противопожарной защиты дома.
Спасатели установили в жилище датчик угарного газа и напомнили семье о правилах пожарной безопасности. Кроме того, домочадцам передали продуктовую корзину и памятные подарки.
Во время встречи женщина рассказала о проблемах с отоплением и попросила помочь организовать медицинскую помощь для несовершеннолетней дочери, в том числе содействовать ее лечению в поликлинике.
Декада пожарной безопасности стартовала в Алматы 22 ноября. В рамках мероприятий специалисты проводят профилактические беседы и оказывают адресную помощь многодетным семьям, пожилым людям и гражданам с инвалидностью.
Ранее сообщалось, кто имеет право на выплаты по потере кормильца в Казахстане и как долго их получают.