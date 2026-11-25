В Алматы в рамках декады пожарной безопасности сотрудники ДЧС посетили многодетную семью, в которой воспитываются семеро детей, сообщает Zakon.kz.

Начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Дамир Ермагамбетов ознакомился с условиями проживания и состоянием противопожарной защиты дома.

Спасатели установили в жилище датчик угарного газа и напомнили семье о правилах пожарной безопасности. Кроме того, домочадцам передали продуктовую корзину и памятные подарки.

Во время встречи женщина рассказала о проблемах с отоплением и попросила помочь организовать медицинскую помощь для несовершеннолетней дочери, в том числе содействовать ее лечению в поликлинике.

Декада пожарной безопасности стартовала в Алматы 22 ноября. В рамках мероприятий специалисты проводят профилактические беседы и оказывают адресную помощь многодетным семьям, пожилым людям и гражданам с инвалидностью.

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