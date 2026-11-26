В Караганде суд назначил 10 суток административного ареста водителю автобуса, который высадил пожилого пассажира вместе с коробками овощей и фруктов на остановке, сообщает Zakon.kz.

Издание Еkaraganda.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Караганды 26 ноября 2026 года пишет, что водитель автобуса маршрута №45, находясь при исполнении трудовых обязанностей, на остановке "Рынок Шыгыс" проявил грубое и пренебрежительное отношение к пожилому пассажиру.

Он потребовал, чтобы мужчина покинул салон, после чего принудительно вынес его коробки и сумки с овощами и фруктами на проезжую часть. В результате продукты рассыпались и оказались под колесами машин.

"В суде водитель полностью признал свою вину. Свои действия он объяснил недовольством других пассажиров. Суд посчитал, что произошедшее нельзя расценивать как обычный конфликт между водителем и пассажиром. Действия молодого человека вышли за пределы допустимых норм общественного порядка. Тем более правонарушение совершено на рабочем месте. Такая профессия требует соблюдения повышенных стандартов культуры поведения и уважительного отношения к пассажирам, особенно пожилого возраста. Поэтому правонарушение рассматривается, как мелкое хулиганство", – отметили в суде.

Санкция ч. 1 ст. 434 КоАП РК предусматривает штраф в размере 20 МРП, общественные работы от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Постановлением суда водителя признали виновным в мелком хулиганстве и назначили ему 10 суток административного ареста. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Конфликт произошел 24 ноября. Ранее в полиции 40-летнего мужчину привлекли к ответственности по двум статьям КоАП РК. За нарушение правил перевозки пассажиров и багажа ему назначили штраф в размере 21 625 тенге.