В Караганде задержали водителя, который грубо высадил дедушку из автобуса и проехал по его продуктам. Мужчина отрицает вину, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях 24 ноября 2026 года распространилось видео, на котором водитель маршрутного автобуса №45 высадил пожилого мужчину. Причиной, как утверждают очевидцы, стало большое количество сумок с овощами и фруктами. После этого водитель проехал по продуктам, оставленным на дороге. Этот инцидент вызвал волну возмущения:

Наказать по строгости закона пусть платить ущерб человеку.

Значит с колясками, велосипедами, самокатами и в пьяном виде можно, а дедушке с фруктами нельзя. Я вообще в шоке от водителей.

Бедный дедушка, может на пенсию купил себе овощей, хотел приготовить что-то и на тебе...Надо быть добрее!

Ужас, на то он и рынок, чтобы с загруженными сумками от туда ехать. Не у всех есть машины.

Наказать его! Какое не уважение к людям пожилым. Тем больше еще и наехал на продукцию.

Где человеческое отношение, уважение и элементарное воспитание?

Полиция Караганды отреагировала на видео и подтвердила, что поводом для конфликта стал багаж пенсионера.​

"Водитель потребовал покинуть салон, после чего выставил сумки с продуктами на дорогу. Из-за резких действий шофера упаковка порвалась: свежие яблоки и помидоры рассыпались по асфальту и были раздавлены колесами проезжавших машин и самого автобуса", – проинформировали 25 ноября 2026 года в Департаменте полиции Карагандинской области.

​Сотрудники городской полиции установили личность водителя, им оказался 40-летний мужчина.

"Помимо того, что собранные административные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения, в отношении мужчины также наложен штраф в размере 21 625 тенге за несоблюдение правил перевозки пассажиров и багажа. До решения суда водитель водворен в комнату временного задержания", – сообщили правоохранители.

При этом водитель вину не признает и отрицает грубость со своей стороны.

"Я не выкидывал никого. Я помог вынести эти пакеты, потому что отказал в поездке и все. У него упала тележка, и рассыпались яблоки. Я имею право отказать в поездке: это не грузовое такси, а общественный транспорт. Если сильно большой багаж, вызывайте такси", – заявил водитель.

Ранее дорожно-транспортное происшествие помогло выявить поддельные права у водителя автобуса в Алматы.