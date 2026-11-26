Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК навестили ветерана Великой Отечественной войны Вениамина Скаленко и поздравили его со 102-м днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Издание "Мой город" 26 ноября 2026 года со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии МВД РК пишет, что поздравления вместе с фронтовиком принимала его супруга Ксения Скаленко – труженица тыла. В этом году пара отметила 77-летие совместной жизни.

Вениамин Скаленко воевал в составе 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии. Он служил радиотелеграфистом и сражался на Карельском фронте, а позже участвовал в освобождении Беларуси, Польши, Венгрии, Австрии и Чехословакии. Его боевой путь завершился 12 мая 1945 года. За форсирование реки Свирь и обеспечение связи в боевых условиях фронтовик был награжден медалью "За боевые заслуги".

Во время встречи гвардейцы поблагодарили супругов за вклад в Победу и самоотверженный труд. Ветеран вспомнил фронтовые будни, а его супруга рассказала о тяжелой работе в тылу в военные годы.

"Война оставила в моей памяти много тяжелых воспоминаний. Мы сражались за Родину и верили, что наступит мирный день. Сегодня особенно важно, чтобы молодежь знала историю своей страны, помнила о подвиге тех, кто прошел войну, и ценила мир, завоеванный такой высокой ценой. Пока мы передаем эту память следующим поколениям, подвиг наших товарищей не будет забыт", – рассказал Вениамин Скаленко.

В завершение встречи военнослужащие передали паре подарок от имени заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией РК генерал-лейтенанта Ансагана Балтабекова.

18 августа 2026 года в южной столице 100-летний юбилей праздновал ветеран Великой Отечественной войны Леонид Никитович Подколзин. В этот знаменательный день поздравить героя пришли военнослужащие Управления по делам обороны Наурызбайского района города Алматы.