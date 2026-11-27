За счет каких налогов обеспечен основной прирост поступлений, какую роль играют цифровые технологии и какие задачи стоят перед органами государственных доходов столицы? Об этом в интервью Zakon.kz рассказал Серик Манзоров, руководитель Департамента государственных доходов по городу Астане.

– Какие основные показатели повлияли на рост налоговых поступлений?

– Основной прирост в республиканский бюджет обеспечен по нескольким ключевым показателям.

Прежде всего, это налог на добавленную стоимость на товары, работы и услуги, реализованные на территории Казахстана. Прирост по данному направлению составил 356 млрд 200 млн тенге.

По корпоративному подоходному налогу поступления увеличились на 129 млрд 900 млн тенге.

Кроме того, существенный прирост обеспечен по НДС на импортируемые товары – на 92 млрд тенге, а также по НДС на товары, импортированные из государств – членов Евразийского экономического союза, – на 56 млрд 900 млн тенге. В целом за 10 месяцев 2026 года в столице наблюдается положительная динамика налоговых поступлений. В республиканский бюджет поступило 1 трлн 963 млрд 800 млн тенге, исполнение плана составило 100,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 617 млрд 700 млн тенге. В местный бюджет поступило 1 трлн 11 млрд 400 млн тенге, что на 83 млрд 400 млн тенге, или на 9%, больше аналогичного периода прошлого года.

– Какую роль в обеспечении поступлений играет налоговое администрирование?

– Одним из приоритетных направлений нашей работы является повышение эффективности налогового администрирования. Сегодня акцент постепенно смещается от исключительно контрольных мероприятий к аналитической и профилактической работе. Современные информационные системы позволяют сопоставлять сведения из различных источников, выявлять расхождения и своевременно информировать налогоплательщиков о возможных нарушениях. Особое значение имеет камеральный контроль. Его основная цель – предоставить налогоплательщику возможность самостоятельно устранить выявленные нарушения. Такой подход способствует повышению налоговой дисциплины, сокращению количества нарушений и формированию прозрачных взаимоотношений между государством и бизнесом.

– Как цифровизация влияет на работу налоговых органов?

– Цифровизация является одним из основных направлений модернизации системы государственных доходов. Как подчеркнул глава государства в Послании, нужно использовать передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, чтобы повысить собираемость налогов, сократить теневую экономику и снизить коррупционные риски. Развитие электронных сервисов позволяет налогоплательщикам получать информацию, представлять отчетность, проверять наличие задолженности и исполнять налоговые обязательства дистанционно. Для органов государственных доходов цифровые инструменты открывают дополнительные возможности по анализу данных, выявлению рисков и совершенствованию администрирования. Важным результатом становится сокращение необходимости личного обращения граждан и предпринимателей в органы государственных доходов столицы. Мы стремимся к тому, чтобы исполнение налоговых обязательств было доступным, понятным и удобным.

– Какая работа проводится для поддержки предпринимателей и предупреждения нарушений?

– Департаментом на постоянной основе проводится разъяснительная работа с налогоплательщиками, в том числе семинары, круглые столы и информационные мероприятия по вопросам применения налогового и таможенного законодательства. Особое внимание в 2026 году уделяется разъяснению положений Налогового кодекса, специальных налоговых режимов, порядка представления отчетности и исполнения налоговых и таможенных обязательств. Наша задача – не просто выявлять нарушения, а создавать условия, при которых налогоплательщик сможет своевременно разобраться в требованиях законодательства и правильно исполнить обязательства. Мы убеждены, что повышение налоговой и таможенной грамотности и открытый диалог с бизнесом и гражданами являются важными составляющими эффективного администрирования.

– Какие задачи стоят перед департаментом до конца года и в дальнейшей перспективе?

– Нашими основными приоритетами остаются обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет, сокращение теневого оборота и развитие цифровых сервисов. Важно, чтобы взаимодействие государственных органов с бизнесом строилось на принципах добросовестности, справедливости и прозрачности. При этом наша задача – обеспечить не только эффективный контроль, но и качественное сопровождение бизнеса, исключение коррупционных проявлений и строгое соблюдение законодательства Республики Казахстан.