В АО "НАК "Казатомпром" 25 ноября 2026 года заявили, что компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает необходимое содействие в расследовании после информации о задержании топ-менеджера Куаныша Омарбекова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из официального заявления, опубликованного в Telegram-канале "Казатомпрома":

"По информации Комитета национальной безопасности РК в отношении Куаныша Омарбекова, занимавшего должность главного директора по производству – члена правления "Казатомпрома", и других лиц, начаты следственные мероприятия по подозрению в причастности к коррупционным правонарушениям. Компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает необходимое содействие в расследовании. В соответствии с требованиями законодательства РК компания не вправе предоставлять комментарии на период проведения расследования".

Также в "Казатомпроме" заверили, что компания продолжает работу в штатном режиме.

"Компания подтверждает выполнение всех производственных и финансовых прогнозов на 2026 год в соответствии с ожиданиями акционеров и всех заинтересованных сторон. Стратегия развития "Казатомпрома" остается неизменной, реализация стратегических задач продолжается согласно утвержденным планам. Компания придерживается принципов открытости, прозрачности и нулевой терпимости к любым правонарушениям", – заключили в компании.

Ранее сообщалось, что 23 ноября 2026 года Службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) задержаны и водворены в ИВС член правления АО "НАК "Казатомпром" Куаныш Омарбеков и другие лица. Задержанных подозревают в причастности к коррупционной схеме, организованной бывшим руководством "Самрук-Казына".

Чуть ранее на сайте компании было размещено объявление об изменениях в составе руководства:

"Решением совета директоров от 24 ноября 2026 года досрочно прекращены полномочия членов правления "Казатомпрома": главного директора по коммерции Байгужина Владислава Ерхановича и главного директора по производству Омарбекова Куаныша Алтынбековича".

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АО "НАК "Казатомпром" является национальным оператором Казахстана по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций. Начиная с 2009 года Казахстан является мировым лидером по добыче природного урана.

12 ноября 2026 года стало известно о задержании руководителей АО "Самрук-Қазына" и АО "НК "КТЖ". В Комитете национальной безопасности уточнили, что их подозревают в совершении коррупционного преступления. Позже в АО "Самрук-Қазына" подчеркнули, что холдинг и компании группы фонда продолжают свою деятельность в штатном режиме.

Уже 13 ноября в ходе оперативного совещания Совета Безопасности президент Казахстана выступил с заявлением. Он подчеркнул: "Это чрезвычайно серьезный сигнал о наличии в государственных компаниях масштабной коррупции". Кроме того, Токаев поручил до 24 ноября представить меры по резкому снижению коррупции.